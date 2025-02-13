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إعلان مشروع "دبي لوب" للتنقل السلس بالشراكة مع ماسك

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إعلان مشروع "دبي لوب" للتنقل السلس بالشراكة مع ماسك

ابوظبي - سيف اليزيد - كشف معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، وإيلون ماسك خلال فعاليات اليوم الثالث للقمة العالمية للحكومات 2025 عن إطلاق مشروع "دبي لوب".

وقال معالي عمر سلطان العلماء: "اليوم نعلن عن المشروع المشترك لدبي لوب، وهو مشروع سيغطي أكثر المناطق المكتظة في دبي ليتمكن الناس من الانتقال من نقطة إلى نقطة بشكل سلس".

وعلق إيلون ماسك على مشروع دبي لوب "أتمنى أن يغير "دبي لوب" حياة الناس والسكان وسيبدو في المستقبل الحل المثالي وسيربط مناطق المدينة بسرعة وسيكون تجربة رائعة ومشوقة ".

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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