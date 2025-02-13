الامارات | مديرة «اليونسكو»: الإمارات شريكنا الرئيس في حماية التراث

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، أودري أزولاي، إن دولة الإمارات شريك المنظمة الرئيس في حماية التراث، مؤكدة أهمية القمة العالمية للحكومات في دبي، كمنصة عالمية لتعزيز التعاون الدولي في مجالات التعليم والثقافة والعلوم.

وشددت أزولاي على أن المنظمة الأممية، التي ترأسها وتضم 194 دولة عضواً، تسعى - بدعم من دولة الإمارات - إلى دعم السلام والتنمية، من خلال حماية التراث وتعزيز المعرفة، خصوصاً في مناطق ما بعد الأزمات.

وتطرقت أزولاي - على هامش مشاركتها في أعمال القمة - إلى مبادرة «إحياء روح الموصل» التي أطلقتها «اليونسكو» في عام 2018، مؤكدة أن دولة الإمارات كانت المموّل الرئيس لهذا المشروع الطموح، وقالت: «نجحنا خلال السنوات السبع الماضية في إعادة بناء معالم الموصل التاريخية، مثل مسجد النوري ومنارته الحدباء، وكنيسة الطاهرة، ودير الدومينيكان، كما أسهم المشروع في ترميم 124 منزلاً تاريخياً، ما سمح بعودة أكثر من 170 عائلة إلى منازلها»، وقالت إنها زارت مدينة الموصل أخيراً وعاينت التقدّم الكبير الذي تحقق، مشيرة إلى أن المركز التاريخي للمدينة بات ينبض بالحياة من جديد، ما يعكس نجاح المشروع في إعادة الأمل إلى السكان، مؤكدة أنه بالإمكان تكرار هذا النموذج في مناطق أخرى تعاني أزمات مماثلة.

وأضافت أزولاي أن الإمارات تلعب دوراً محورياً في التعاون الثقافي الدولي، سواء من خلال الأمم المتحدة أو مجموعة الـ20، ما يجعلها شريكاً أساسياً لـ«اليونسكو»، مشيرة إلى أن التعاون بين الجانبين يمتد إلى مجالات أخرى، مثل تعزيز التعليم الفني والفنون، إذ استضافت أبوظبي مؤتمراً دولياً حول التعليم الفني، العام الماضي، ما يعكس التزام الإمارات بدعم الفنون كجزء أساسي من التنمية المستدامة.

أودري أزولاي. وام