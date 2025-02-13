الامارات | الشيباني يستعرض مستقبل سورية الجديد وأولوياته الاقتصادية والتنموية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية، أسعد الشيباني، عدداً من رجال الأعمال السوريين، ضمن طاولة مستديرة ناقشت الاستثمار في سورية، ومستقبلها الاقتصادي، خلال أعمال القمة العالمية للحكومات.

وتناول اللقاء المسيرة الاقتصادية لسورية، والأولويات التنموية والتوجه القادم لسورية، كما تمت مناقشة تشجيع الاستثمار في سورية، في إطار الجهود المبذولة لإعادة إعمار البلاد.

وتطرق اللقاء إلى بعض الملفات الخاصة بالصحة، والإعلام، والأمن، وغيرها، إضافة إلى حاجة البلاد إلى خبرات كوادرها الموجودين في مختلف أنحاء العالم.

وأعرب عن تقديره لموقف دولة الإمارات الثابت في دعم استقرار سورية وسيادتها على كامل أراضيها، ووقوفها إلى جانب الشعب السوري لتلبية تطلعاته في الأمن والتنمية، كما أشاد بالدور الحيوي للقمة العالمية للحكومات في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين الحكومات لمواجهة التحديات العالمية، وشارك الشيباني، أمس، في جلسة بعنوان «حوار مع وزير خارجية سورية»، ضمن اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات.