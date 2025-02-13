الامارات | خالد بن محمد يستعرض مع رئيس «ستاربكس» الفرص والتسهيلات الاستثمارية في الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أمس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ستاربكس، براين نيكول.

جرى خلال اللقاء استعراض الفرص والتسهيلات الاستثمارية التي تتيحها البيئة الداعمة للأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة أبوظبي، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانتها كوجهة إقليمية وعالمية رائدة لجذب كبرى الشركات والجهات الاستثمارية العاملة في قطاعات التجزئة وتصنيع المنتجات الغذائية.

كما بحث اللقاء الجهود التي تبذلها إمارة أبوظبي لدعم توظيف الحلول التكنولوجية المبتكرة والتقنيات المتقدمة والممارسات المستدامة في قطاع الأعمال، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، ويدعم مساعي التنوّع الاقتصادي من خلال الاستثمار في مختلف القطاعات الحيوية.

حضر اللقاء رئيس دائرة المالية - أبوظبي، جاسم محمد بوعتابة الزعابي، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، سيف سعيد غباش، ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة الشايع، محمد الشايع والرئيس التنفيذي لمجموعة الشايع، جون هادن.