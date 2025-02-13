الامارات | %74 من الموظفين يعانون نقص استخدام تقنيات متقدمة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مديرة البحوث والسياسات في «GovCampus»، حلا حتاملة، إطلاق تقرير حالة الإدارة الحكومية العربية لعام 2025، الذي سلّط الضوء على عدد من المحاور المهمة، التي تؤثر في العمل الحكومي بالوطن العربي.

وقالت إن من أبرز النقاط التي تم التركيز عليها في التقرير، موضوع تدريب الموظفين الحكوميين، حيث أظهر التقرير وجود فجوة كبيرة في ما يخص مهارات التكنولوجيا بين الموظفين الحكوميين في الدول العربية.

وذكرت حتاملة، على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات المنعقدة حالياً في دبي، أن التقرير كشف أن 74% من الموظفين الحكوميين في العالم العربي يعانون نقصاً في استخدام تقنيات متقدمة مثل الحوسبة الكمومية، وهي تقنية حديثة جداً لاتزال في مراحلها الأولى على مستوى العالم، مؤكدة أهمية التدريب المستمر لمواكبة التغيّرات التكنولوجية خصوصاً في ظل ظهور مصطلحات جديدة في العالم الرقمي، وكذلك ضرورة التمييز بين هذه المصطلحات والتطبيقات الفعلية لهذه التقنيات في العمل الحكومي.

وأضافت أن التقرير أظهر تبايناً كبيراً بين الأجيال، من حيث استعداد الموظفين الحكوميين لاستخدام التقنيات الحديثة، إذ إن الشباب في معظم الدول العربية يُبدون استعداداً أكبر للقبول بالتكنولوجيا والعمل بها مقارنة بالموظفين الأكبر سناً.

كما بيّن التقرير أن الموظفين الأكبر سناً يواجهون صعوبة أكبر في التكيّف مع هذه التقنيات، وهو ما يعكس حاجة مُلحة إلى تطوير برامج تدريبية تناسب الأعمار والشرائح كافة.

وفي ما يخص التشريعات، أوضحت أن هناك تصورات من قبل الموظفين الحكوميين حول نقص التشريعات التي تدعمهم في مواجهة التحديات الأمنية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، وشددت على ضرورة تحديث التشريعات بسرعة لتواكب تطور التقنيات الحديثة، وضمان حماية أكثر للموظفين.

وفي ما يتعلق بقياس الأداء الحكومي، قالت حتاملة إن التقرير أظهر أن 63% من الموظفين الحكوميين في الوطن العربي لا يتلقون أي نوع من التقييم الدوري لأدائهم، لافتة إلى أن قياس الأداء يُعدّ من العوامل الأساسية لتحسين العمل الحكومي، وزيادة الكفاءة في المؤسسات الحكومية.