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الامارات | ودّعه حمدان بن محمد.. رئيس وزراء الكويت يغادر الدولة

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | ودّعه حمدان بن محمد.. رئيس وزراء الكويت يغادر الدولة 1/2
  • الامارات | ودّعه حمدان بن محمد.. رئيس وزراء الكويت يغادر الدولة 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غادر البلاد، أمس، سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس وزراء دولة الكويت الشقيقة، حيث كان في وداع سموه لدى مغادرته مطار دبي الدولي، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وعدد من المسؤولين.

وتأتي مغادرة سمو رئيس الوزراء الكويتي في ختام زيارته إلى الدولة، حيث شارك في أعمال القمة العالمية للحكومات 2025، وقد ألقى سموه كلمة رئيسة في أول أيام القمة التي عُقدت تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، وضمت لفيفاً من رؤساء الدول والحكومات والمنظمات والمؤسسات الدولية، والوزراء والخبراء من مختلف أنحاء العالم.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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