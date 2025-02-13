الامارات | رئيس كولومبيا: التسخير المسؤول للذكاء الاصطناعي يعزز الابتكار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ناقش رئيس جمهورية كولومبيا، غوستافو بيترو أوريغو، أهمية معرفة الذكاء الاصطناعي ودوره المتنامي في تشكيل مستقبل المجتمعات والاقتصادات، كما تطرق إلى ضرورة تسخير إمكاناته بشكل مسؤول في مختلف القطاعات لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من هذا المجال، وتعزيز الابتكار في مختلف القطاعات.

جاء ذلك خلال منتدى الذكاء الاصطناعي، الذي يعقد ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025، بمشاركة نخبة من قادة الفكر العالميين من الحكومة والتكنولوجيا والقطاع الخاص وصناع السياسات ورواد الذكاء الاصطناعي، بهدف تشكيل مستقبل الابتكار الرقمي والتشريعات، ومناقشة تأثيره في القطاعات الحيوية، بما يواكب أهداف القمة لتوثيق الحراك الدولي، وضمان التكامل والتوافق في الأهداف الدولية.

وأكد وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد نائب رئيس القمة العالمية للحكومات، عمر سلطان العلماء، أن القمة تُشكل مساحة رائدة تجمع القادة وصناع القرار والخبراء والمبتكرين لمناقشة مستقبل الحكومات واستشراف مختلف القطاعات.

وقال إن منتدى الذكاء الاصطناعي يجمع القادة وصناع القرار والمبتكرين من مختلف دول العالم لمناقشة أحدث تطورات الذكاء الاصطناعي، واستشراف مستقبله، واستعراض أبرز الحلول والتطبيقات التي تسهم في دعم تنمية القطاعات الحيوية، وتعزيز الاقتصاد الرقمي، ودفع عجلة التقدم التكنولوجي، وإطلاق الرؤى المشتركة والمبادرات الرقمية العالمية الهادفة لخدمة المجتمعات.

وسلّط المنتدى الضوء على إمكانات الذكاء الاصطناعي ومعالجة التحديات، وتحديد فرص الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل الاقتصادات والصناعات والمجتمعات، والتوجه العالمي حول الذكاء الاصطناعي والتحديات التنظيمية، وعوائد استثمارات الذكاء الاصطناعي، وضمان استفادة الجميع من هذا المجال.