الامارات | «الوطني للأرصاد»: أمطار متوقعة.. وطقس غائم أحياناً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، قد يصاحبه سقوط أمطار خفيفة على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً غرباً صباح غد.

وذكر المركز، في نشرته اليومية بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، تراوح سرعتها بين 10 و20 وتصل إلى 35 كم/ساعة، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:31 والمد الثاني عند الساعة 03:21، والجزر الأول عند الساعة 20:29 والجزر الثاني عند الساعة 07:59.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 10:01 والمد الثاني عند الساعة 23:07، والجزر الأول عند الساعة 16:33 والجزر الثاني عند الساعة 05:13.