الامارات | رؤساء حكومات ووزراء: التحول الرقمي يعيد تشكيل مشهد الخدمات الحكومية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد وزراء ومسؤولون وخبراء، خلال مشاركتهم في منتدى الخدمات الحكومية، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025، أن التحول الرقمي والابتكار التكنولوجي يشكلان ركيزة أساسية، وعاملاً محورياً يعيد تشكيل مستقبل الخدمات الحكومية، مشددين على أهمية الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص لتعزيز كفاءة الخدمات واستدامتها.

وناقش المشاركون في المنتدى دور الذكاء الاصطناعي والحوكمة القائمة على البيانات، مع التأكيد على تحقيق التوازن بين الابتكار وحماية الخصوصية، وتعزيز الثقة والشفافية في استخدام البيانات، مؤكدين أن التعاون الدولي مفتاح بناء مستقبل رقمي مستدام وفعال.

ودعا رئيس وزراء مونتينيغرو، ميلوجكو سبايتش، إلى تحول في ثقافة العمل يعزز المرونة في الأنظمة الحكومية، ويشجع التعاون لتحقيق تغيير فعّال.

وأكد أن الاستثمار في التحول الرقمي يجب أن يكون جزءاً من التزام أوسع بالأمن والمرونة.

من جهته، قال رئيس الخدمات الحكومية في حكومة الإمارات، محمد بن طليعة، إن الحكومات تواجه تحولاً جذرياً، حيث لم تعد التكنولوجيا مجرد أداة مساعدة، بل أصبحت المحرك الأساسي للخدمات المستقبلية.

وفي جلسة بعنوان «تحالف التكنولوجيا والحكومة.. نحو بناء مستقبل ذكي ومستدام»، ناقش قادة حكوميون ومسؤولون تنفيذيون عالميون في قطاع التكنولوجيا كيف تعيد الشراكات الاستراتيجية تشكيل الخدمات العامة وتعزيز الابتكار.

وتحدث في الجلسة وزير التكنولوجيا الرقمية في أوزبكستان، شيرزود شيرماتوف، ونائب الرئيس التنفيذي للقطاعات في «أوراكل سيستمز»، مايك سيسيليا، ووزير الدولة في حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، الدكتور ماركوس ريختر، وشريك قائد القطاع الحكومي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في إي واي، فراس قسوس، وأكد شيرزود شيرماتوف أن الشراكة بين الحكومات وشركات التكنولوجيا ضرورية لتعزيز بيئة الأعمال الرقمية.

وأشار مايك سيسيليا إلى أن الحكومات تواجه تحديات في التحول الرقمي، الذي يتطلب نجاحه ثلاثة عناصر أساسية، تشمل البنية التحتية السحابية، والاتصال الدائم، والأمن السيبراني.

وشدد الدكتور ماركوس ريختر على أهمية الشراكة الحكومية مع شركات التكنولوجيا لتبني حلول آمنة تعزز السيادة الرقمية والتعاون الدولي لتطوير البنى التحتية الرقمية.

وفي جلسة بعنوان «التميز في الخدمات الحكومية.. قصص النجاح والدروس المستفادة»، شددت مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية هدى الهاشمي، على الدور المهم للتكنولوجيا في تحسين الخدمات الحكومية.

وقالت: «الإمارات تركز على خمسة عوامل رئيسة لتحقيق التميز الحكومي: أولاً وجود رؤية استراتيجية واضحة تهدف إلى جعل حكومة الإمارات الأفضل عالمياً، ثانياً الهوس بالقياس والبيانات لتحديد الأهداف وتحقيق النجاح المستمر، ثالثاً الشفافية، والمساءلة التي تضمن تقييم الأداء المحلي والعالمي بوضوح، رابعاً بناء القدرات والتغيير الثقافي من خلال استثمار الحكومة في تدريب الموظفين الحكوميين، وأخيراً توظيف التكنولوجيا لتحسين الخدمات الحكومية».

وضمت الجلسة وزير الاقتصاد والصناعة في جمهورية إستونيا، إركي كيلدو، ووزير الحكومة المحلية والإقليمية في جمهورية فنلندا، آنا إكونن، ورئيس الوكالة الحكومية للخدمة العامة والابتكارات الاجتماعية في جمهورية أذربيجان، أولفي مهدييف.

وفي جلسة بعنوان «ما بعد التحول الرقمي.. ما هو سر استدامة التحول المؤسسي»، أكد الكاتب والخبير العالمي في التحول الرقمي، دافيد روجيرز، أن المؤسسات والحكومات التي قطعت شوطاً في الرقمنة تواجه ثلاثة تحديات رئيسة قد تعيق تقدمها نحو المستقبل، وهي مقاومة التغيير والجمود التنظيمي ورفع سقف الطموحات والاستمرار في التطوير، وإعادة التفكير في مفهوم التحول الرقمي.

وفي جلسة بعنوان «خدمات محورها الإنسان.. من تجربة الموظفين إلى تجربة المتعاملين عبر قنوات الخدمة»، أكد الشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، أن التحول الرقمي يجب أن يكون قائماً على الإنسان في جوهره.

رئيس وزراء مونتينيغرو:

. الاستثمار في التحول الرقمي يجب أن يكون جزءاً من التزام أوسع بالأمن والمرونة.

هدى الهاشمي:

. التكنولوجيا لعبت دوراً مهماً في تحسين الخدمات الحكومية بدولة الإمارات.

سعود بن سلطان القاسمي:

. التحول الرقمي يجب أن يكون قائماً في جوهره على الإنسان.

وزير التكنولوجيا الرقمية في أوزبكستان:

. الشراكة بين الحكومات وشركات التكنولوجيا ضرورية لتعزيز بيئة الأعمال الرقمية.