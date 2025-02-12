«تريندز» يواصل مساهمته المعرفية في القمة العالمية للحكومات

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

واصل مركز تريندز للبحوث والاستشارات، باعتباره عضواً مساهماً، مشاركته في أعمال وجلسات ومناقشات القمة العالمية للحكومات 2025، التي تعقد في دبي.

كما بحث فريق المركز، مع عدد من المشاركين، أهمية ودور البحث العلمي في تعزيز الحَوكَمة واستشراف المستقبل، إضافة إلى بحث أوجه الشراكة وآليات التعاون مع مؤسسات وجهات علمية وبحثية على المستويين الإقليمي والدولي، كما أجرى حوارات بحثية مع عدد من الوزراء والدبلوماسيين والمسؤولين، الذين اطلعوا على تجربة «تريندز» في تمكين الباحثين الشباب، ورسالته البحثية العالمية.

واستعرض وفد «تريندز» البحثي، برئاسة الدكتور محمد عبدالله العلي، مع معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، والشيخ راشد بن حميد بن راشد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، نائب رئيس مركز الشباب العربي، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي عبدالله آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، ومعالي جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني للمجلس الوطني الاتحادي، أجندة القمة ودور البحث العلمي في صنع المستقبل وقراءة الأحداث وتعزيز المعرفة.

وشدد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، على أن مشاركة المركز في أعمال القمة العالمية للحكومات هذا العام جاءت لتأكيد دوره البحثي والتعرف على أفضل الممارسات العالمية، وتبادل التجارب والخبرات في المجالات العلمية والبحثية والمعرفية مع الجهات المشاركة.