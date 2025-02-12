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الامارات | محمد بن راشد يبحث مع رئيس سريلانكا تعزيز التعاون المشترك ويلتقي رئيسي وزراء جورجيا ولاوس

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دبي الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | محمد بن راشد يبحث مع رئيس سريلانكا تعزيز التعاون المشترك ويلتقي رئيسي وزراء جورجيا ولاوس 1/2
  • الامارات | محمد بن راشد يبحث مع رئيس سريلانكا تعزيز التعاون المشترك ويلتقي رئيسي وزراء جورجيا ولاوس 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، رعاه الله،بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع،وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية،اليوم  مع رئيس سريلانكا تعزيز التعاون المشترك ودور الحكومات في صياغة حلول مبتكرة للتحديات التنموية، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2025.
 
كما التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور  سمو الشيخ حمدان بن محمد ، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد، رئيس وزراء جورجيا، وكذلك إلتقى سموه رئيس وزراء جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية، وذلك ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2025.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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