الامارات | مكتوم بن محمد يبحث مع رئيس شركة شنايدر إلكتريك تعزيز التعاون في مجالات البنية التحتية الذكية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إلتقى سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية،اليوم، الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك أوليفييه بلوم، على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي.

وقال سموه في تدوينة على منصة "إكس": "التقيت اليوم أوليفييه بلوم، الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك، على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي. شكّل اللقاء فرصةً لاستكشاف العديد من الفرص لتعزيز التعاون في مجالات البنية التحتية الذكية، وكفاءة الطاقة، والتحول الرقمي."

وأضاف سموه: "هذه اللقاءات تفتح آفاقاً واسعة لاستكشاف شراكات استراتيجية جديدة تدعم أهدافنا في التنمية المستدامة، والحياد المناخي 2050، وتحفيز الابتكار الذي يساهم في ريادة الإمارات التكنولوجية عالمياً."