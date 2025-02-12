الامارات | حمد الشرقي يأمر بتطبيق نظام التأمين الصحي لكافة العاملين في حكومة الفجيرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة ، اصدرت حكومة الفجيرة قرار اعتماد نظام التأمين الصحي لكافة شرائح العاملين في كافة المؤسسات والجهات المحلية بالحكومة.

ويأتي هذا القرار من أجل حصول العاملين في حكومة الفجيرة على الرعاية الصحية اللازمة ولتعزيز مستوى الأداء وتحسين حياتهم المعيشية في بيئة وظيفية مثالية .