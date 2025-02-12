الامارات | العتيبة: أميركا تصغي باهتمام لآرائنا في الأعمال والاستثمار والقضايا الإقليمية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة الأميركية، يوسف مانع العتيبة، أن استراتيجية الإمارات في الدبلوماسية لا تعتمد على سياسة أو رئيس بعينه، بل هي استراتيجية شاملة تهدف إلى إيصال رسالة الإمارات وقيمها وأولوياتها إلى الجمهور الأميركي، وهي تقوم بذلك بشكل محايد، بغض النظر عن من هو في البيت الأبيض، لذلك فإن رسالتنا تكون ثابتة.

وفي رد على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تأخذ بعين الاعتبار وجهات نظر الدول الأخرى، أكد العتيبة، أن واشنطن تصغي بالفعل لآراء الإمارات في العديد من القضايا، خاصةً في مجالات الأعمال والاستثمارات والقضايا الإقليمية.

وأضاف أن الإمارات لا تتردد في التعبير عن وجهات نظرها بشكل صريح، مشيراً إلى أن الدولة لا تخشى أن تكون واضحة وصريحة في مواقفها.

وقال: بشكل عام أحيانًا يستمع أصدقاؤنا إلينا، وأحيانًا نتفق وأحياناً نختلف في وجهات النظر، لقد سعينا دائمًا لإيجاد أرضية مشتركة، والدبلوماسية هي فن محاولة إيجاد أرضية مشتركة للتوصل إلى حلول.

وبخصوص إمكانية إيجاد أرضية مشتركة مع الإدارة الأميركية بشأن غزة، قال العتيبة، "سنحاول، أعتقد أن النهج الحالي سيكون صعباً، لكن في نهاية اليوم، نحن جميعاً في مجال البحث عن الحلول".

وأشار العتيبة إلى أن التحولات في السياسات الأميركية كانت تقتصر في الماضي على القضايا الداخلية مثل الهجرة والرعاية الصحية، لكنها الآن تتضمن تغيرات كبيرة في السياسة الخارجية.

وقال نحن نجري محادثات صادقة مع كل إدارة أميركية، لقد واجهنا تحديات مع الإدارات السابقة. لذا فالأمر يتعلق دائماً بمحاولة إيجاد حل وأرضية مشتركة.

وحول استراتيجية الإمارات في ما يتعلق بالاستثمار في مراكز البيانات والطاقة، قال: بالنسبة لنا، التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على وجه الخصوص هو مستقبلنا. إذا كان النفط والغاز حاليا، هو المحرك الاقتصادي الرئيسي، فإن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي سيكونان المحرك الاقتصادي التالي لنا في السنوات الـ 50 المقبلة، هذا سيكون في المستقبل. هذا هو ما سيدفع اقتصادنا".

وبخصوص التنافس بين الولايات المتحدة والصين في مجال الذكاء الاصطناعي مع ظهور منصة "ديب سيك"، أكد العتيبة، على أهمية إضفاء الطابع الديمقراطي على البيانات هو إجراء يجعل البيانات متاحة للجميع مضيفاً: أنا أؤمن بذلك حقًا، سواء كان ذلك في مجال التكنولوجيا أو مراكز البيانات أو الطاقة، طالما أن ذلك يتم التفكير فيه بشكل جماعي، وبشكل شامل.