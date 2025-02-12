الإمارات تؤكد التزامها الدائم بدعم كافة أطر العمل العربي المشترك في مختلف المجالات التنموية

ابوظبي - سيف اليزيد - أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها الدائم بدعم كافة أطر العمل العربي المشترك في مختلف المجالات التنموية، وذلك انطلاقاً من رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة.

جاء ذلك في كلمة سعادة أحمد بن سليمان آل مالك، رئيس قسم المنظمات الدولية بوزارة الاقتصاد، خلال افتتاح اجتماع كبار المسؤولين التحضيري للدورة الـ 115 للمجلس الاجتماعي والاقتصادي العربي، الذي انطلقت أعماله اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، بمشاركة كبار المسؤولين بوزارات الاقتصاد العربية، وحضور السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد بالجامعة العربية، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، والسفير علي المالكي، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية.

وأكد ابن سليمان أهمية اجتماع كبار المسؤولين لوزارات الاقتصاد بالدول العربية، كونه يمثل محطة أساسية في إعداد التوصيات التي ستُرفع إلى الدورة الـ 115 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري، المقررة غداً الخميس بالجامعة العربية.

وأعرب عن خالص الشكر والتقدير للأمانة العامة لجامعة الدول العربية على متابعتها الدقيقة وإدارتها الفاعلة للموضوعات المدرجة، والتي شكلت إطاراً داعماً لمناقشات بناءة تخدم قضايا المنطقة.

كما وجه الشكر لكافة الدول الأعضاء على مساهماتها الإيجابية التي تعكس الرغبة الصادقة في تحقيق تطلعات الدول والشعوب العربية.

وشدد ابن سليمان على حرص دولة الإمارات، خلال فترة رئاستها للدورة الـ 114 للمجلس الاجتماعي والاقتصادي العربي، على دعم كافة الجهود العربية المشتركة لتحقيق تقدم ملموس في مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وجميع القطاعات ومحاور العمل الرئيسية الأخرى، باعتبارها من ركائز التنمية الشاملة والمستدامة للدول العربية.

وثمن الجهود العربية التي بُذلت لمتابعة مشاريع تنموية مهمة، بما في ذلك المبادرات والمشاريع التي تدعم النمو الاقتصادي وازدهار التجارة والاستثمار وتطوير السياسات الاقتصادية وبناء الكفاءات، واستراتيجيات تنمية الموارد البشرية العربية، وتعزيز التكامل في مجالات التكنولوجيا، والصناعة، وريادة الأعمال، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.

وقال: إن هذه الجهود عكست التزاماً حقيقياً بتعزيز العمل العربي المشترك، بما يدعم مصالح الدول الأعضاء، ويحقق آمال الشعوب العربية في الرفاه والتنمية.

وفي ختام كلمته، أعلن ابن سليمان عن تسليم رئاسة الدورة المقبلة لمملكة البحرين الشقيقة، وقال: نحن على ثقة تامة بأنها ستواصل البناء على ما تحقق من إنجازات، وتسهم في تعزيز مسيرة التعاون العربي المشترك، مؤكداً الدعم الكامل لها في تحقيق الأهداف الطموحة التي تصب في المصالح العربية المشتركة.