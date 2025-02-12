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عبدالله بن زايد يستقبل رئيس وزراء بوتان على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات

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  • عبدالله بن زايد يستقبل رئيس وزراء بوتان على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 1/2
  • عبدالله بن زايد يستقبل رئيس وزراء بوتان على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2/2

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، معالي داشو تشيرينغ توبغاي رئيس وزراء مملكة بوتان وذلك على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات في دبي.
وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح البلدين المتبادلة.
كما استعرضا عددا من الموضوعات المتصلة بأجندة عمل القمة العالمية للحكومات.
وأشار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء إلى حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات التعاون الثنائي مع مملكة بوتان خاصة في المجالات التنموية معرباً عن تمنياته لمملكة بوتان وشعبها المزيد من التقدم والازدهار.
حضر اللقاء معالي لانا زكي نسيبة مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية وسعادة سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية وسعادة الدكتور عبد الناصر جمال الشعالي سفير الدولة غير مقيم لدى مملكة بوتان.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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