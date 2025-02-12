الامارات | "غوغل" ترغب في تطوير سيارات ذاتية القيادة مع الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "غوغل" و "ألفابت" سوندار بيتشاي، عن رغبة شركته في التعاون مع دولة الإمارات في مجال تطوير السيارات ذاتية القيادة، مؤكداً أن الإمارات تمتلك بنية تحتية مبتكرة تجعلها شريكًا مثاليا في هذا المجال.

وقال خلال جلسة حوارية مع وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، نائب رئيس القمة العالمية للحكومات، عمر سلطان العلماء، ضمن جدول أعمال اليوم الثاني للقمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي: "نرى في التعاون مع دولة الإمارات فرصة كبيرة لتوسيع جهودها في قطاع السيارات ذاتية القيادة، لما تمتلكه الدولة من بنية تحتية متطورة، وهذه هي خطة الطريق التي نضعها الآن."

من جانبه، رد العلماء قائلًا: "نحن مستعدون للشراكة مع "غوغل" للتوسع في دعم الابتكار في هذا المجال وتحقيق المزيد من التقدم التقني".

وتحدث بيتشاي عن التقدم الملحوظ الذي حققته سيارات "وايمو" ذاتية القيادة، التي استخدمت الذكاء الاصطناعي لتقليص الحوادث بنسبة 78% مقارنةً بالسائقين البشر، كما أشار إلى أن "غوغل" قد قدمت أكثر من 4 مليون رحلة بواسطة السيارات ذاتية القيادة، محققةً أكثر من 150 ألف رحلة مدفوعة أسبوعيًا في الولايات المتحدة، مع خطط للتوسع في 10 مدن جديدة في 2025، وأول اختبار دولي سيكون في اليابان.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة "غوغل" إلى الإنجازات التقنية التي حققتها شركته في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تم التمكن من تنفيذ عمليات حسابية معقدة في خمس دقائق فقط، في حين أن أحد أسرع الحواسيب العملاقة في العالم كان يحتاج إلى عشرات المليارات من السنين لحلها، متوقعاً في غضون عشر سنوات، ستصبح الحواسيب الكمّية عملية وقابلة للاستخدام بشكل مفيد.

وفيما يتعلق بالتقدم في مجال البرمجة واستخدام الذكاء الاصطناعي، قال بيتشاي أن "غوغل" تعمل على مساعدة المهندسين في كتابة الأكواد باستخدام الذكاء الاصطناعي، حيث أظهرت الدراسات أن 25% من الأكواد المكتوبة حاليًا تتضمن اقتراحات من الذكاء الاصطناعي ويتم اعتمادها من قبل المهندسين.