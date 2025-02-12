شرطة أبوظبي تعزز الوعي المروري لموظفي الشركات والمدن العمالية

ابوظبي - سيف اليزيد - نفذت شرطة أبوظبي حملات توعية ميدانية ضمن حملة (درب السلامة2) لموظفي الشركات الخاصة والمدن العمالية في منطقة المفرق بأبوظبي ركزت على نشر الثقافة المرورية ومحاور الحملة وتقديم الإرشادات الضرورية لضمان السلامة للجميع.

وأكد العقيد الدكتور عبدالله يوسف السويدي مدير إدارة المرور والدوريات الأمنية في المناطق الخارجية الحرص على التعاون مع الشركاء لتطبيق خطة إمارة أبوظبي الاستراتيجية للسلامة المرورية، لافتًا إلى الأهمية التي توليها شرطة أبوظبي لضمان الأمن على الطرق عبر تعزيز الوعي بأهمية الالتزام بأسس السلامة المرورية والحفاظ على مكتسبات الأمن والاستقرار.



واشتملت المحاضرات التي قدمها فرع التوعية والتثقيف المروري بإدارة المرور والدوريات الأمنية في المناطق الخارجية على تقديم إرشادات ونصائح حول الإلتزام بقوانين وأنظمة المرور والتحذير من النتائج السلبية لتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء ومخاطر الانشغال عن القيادة بسبب استخدام الهاتف لتصفح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أو إجراء المكالمات، أو التقاط الصور.

وحثت شرطة أبوظبي المشاة على العبور من الأماكن المخصصة و استخدام الجسور والأنفاق، والإلتزام بإشارات المشاة الضوئية على التقاطعات التى تعمل متزامنة مع الإشارات الضوئية والانتباه وعدم الانشغال بالهاتف أثناء العبور، والالتزام بخفض السرعات بالقرب من الأماكن المخصصة لعبور المشاة وفي المناطق الصناعية، وعلى الطرق الداخلية بالأحياء السكنية ،ومنح المشاة الأفضلية في العبور.

ودعت السائقين إلى ضرورة الالتزام بالقيادة الأمنة وبحذر في الأحوال الجوية المتقلبة وعدم الانشغال بغير الطريق وترك مسافة أمان كافية أثناء هطول الأمطار والتقلبات الجوية وضرورة وقوف المركبات الثقيلة (الشاحنات والباصات وحافلات العمال) في مكان آمن عند تفاقم الأحوال الجوية، وحذرت من خطورة الوقوف العشوائي للمركبات على جانبي الطرق ما يهدد سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، ويؤدي إلى عرقلة حركة السير و التسبب في وقوع الحوادث المرورية خصوصًا في أوقات الذروة المسائية.



وناشدت مستخدمي الدراجات الكهربائية بضرورة استخدامها في المسارات المخصصة لها مع إلزامية لبس الخوذة ومصدات الركبة و(الملابس العاكسة للإضاءة الفسفورية في الأوقات الليلية) وتزويد الدراجة بإضاءة بيضاء عاكسة أمامية واضاءة حمراء خلفية مرتبطة بالفرامل والالتزام بتعليمات السلامة وتدابير الوقاية واللوائح التنظيمية .



وطالبت مستخدمي الدراجات الهوائية بضرورة ارتداء خوذة الرأس واستخدام أغطية الحماية للذراعين والركبتين، وتزويد الدراجة بمصباح أمامي أبيض وخلفي أحمر اللون، ووضع لوحة خلفية عاكسة للضوء لتنبيه مستخدمي الطريق، وعدم حمل أوزان تؤثر على توازن مستخدمي الدراجات، والسير على طريق الخدمات والمسارات المخصصة لها، والقيادة بحذر على مسارات المشاة لتجنب الاصطدام بهم، واستخدام المسارات المخصصة في المتنزهات والابتعاد عن المناطق المزدحمة.