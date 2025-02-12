الامارات | حمدان بن محمد يودع رئيس الوزراء الكويتي لدى مغادرته الدولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ودع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس وزراء دولة الكويت الشقيقة، لدى مغادرته مطار دبي الدولي، وذلك في ختام زيارته إلى الدولة حيث شارك في أعمال القمة العالمية للحكومات 2025.