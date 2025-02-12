رئيس الدولة يلتقي عدداً من رؤساء الوفود والقادة المشاركين في القمة العالمية للحكومات 2025

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» كلاً على حدة، عدداً من القادة ورؤساء الوفود المشاركين في «القمة العالمية للحكومات 2025»، والتي تعقد في دبي تحت شعار: «استشراف حكومات المستقبل». فقد التقى سموه في مقر القمة كلاً من.. سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس وزراء دولة الكويت الشقيقة، وفخامة غوستافو بيترو أوريغو، رئيس جمهورية كولومبيا، وفخامة أندجي دودا، رئيس جمهورية بولندا، ومعالي مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق.

وبحث سموه مع ضيوف الدولة علاقات التعاون بين دولة الإمارات وبلدانهم وإمكانيات تعزيزها، بما يدعم المصالح المتبادلة، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية، وغيرها من الجوانب التي تعزز التنمية والازدهار الاقتصادي المستدام. كما تطرقت اللقاءات إلى أهمية الموضوعات التي تناقشها القمة العالمية للحكومات في إثراء الحوار العالمي لتعزيز العمل الحكومي واستشراف مستقبله، بما يسهم في تسريع التنمية وتحقيق مستقبل أفضل للمجتمعات. حضر اللقاءات كل من.. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي فيصل عبد العزيز البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي، رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، ومعالي عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، وعدد من سفراء الدولة وكبار المسؤولين والوفود المرافقة للقادة.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد زار معرض «ابتكارات الحكومات الخلاقة» الذي يقام ضمن فعاليات القمة، وتبادل سموه الأحاديث مع القائمين على المعرض، واطلع على عدد من الأفكار والابتكارات الحكومية لمواجهة التحديات العالمية، مؤكداً أهمية المعرض في تقديم الحلول المبتكرة لتعزيز العمل الحكومي من أجل تنمية الإنسان، وبناء مستقبل مزدهر للجميع.