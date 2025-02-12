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"الوطني الاتحادي" و"الشيوخ الفلبيني" يبحثان علاقات التعاون البرلماني

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"الوطني الاتحادي" و"الشيوخ الفلبيني" يبحثان علاقات التعاون البرلماني

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى محمد عيسى الكشف، عضو المجلس الوطني الاتحادي، رئيس لجنة الصداقة البرلمانية مع برلمانات الدول الآسيوية، وين جاتشاليان، عضو مجلس الشيوخ في جمهورية الفلبين، وذلك على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي.

حضرت اللقاء الدكتورة سدرة راشد المنصوري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، نائب رئيس لجنة الصداقة البرلمانية مع برلمانات الدول الآسيوية.

وتناول الجانبان خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية بين الجانبين، وأهمية تبادل الخبرات والتنسيق والتعاون خلال المشاركات البرلمانية الإقليمية والدولية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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