الامارات | عبدالله بن زايد يبحث مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي، مع محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية في جمهورية باكستان الإسلامية، العلاقات الثنائية ومسارات التعاون والعمل المشترك، وسبل تعزيزها بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين، ويعزز ازدهار ورخاء شعبيهما.

وجرى خلال الاتصال الهاتفي، مناقشة الأوضاع الراهنة في المنطقة، وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة، كما بحث الجانبان مجمل المستجدات الإقليمية وتبادلا وجهات النظر بشأنها.