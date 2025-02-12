الامارات | وسم "القمة العالمية للحكومات" يتصدر "إكس" بمشاهدات تتجاوز 7 مليون

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدّر وسم #القمة_العالمية_للحكومات قائمة المواضيع الأكثر تفاعلا على منصة "إكس" في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وحقَق الوسم انتشارا واسعا على "إكس"، حيث تجاوز عدد مشاهداته 724 مليون مشاهدة حول العالم حتى الآن.

وتداول آلاف المتابعين الوسم، وعبّروا، من خلاله، عن اهتمامهم بهذه الفعالية الضخمة التي تقام في دبي، وشاركوا، من خلاله، أهم المحاور التي تم طرحها في الجلسات النقاشية للقمة.

وعبّر متابعون عن إعجابهم بدعم القمة العالمية للحكومات، بشكل سنوي، للمهارات الإماراتية، وإشراكها في هذا الحدث الكبير، ومن الأمثلة التي طرحها المتابع علي العامري، الشيف الإماراتية أروى لوتاه، والتي شاركت، بدعوة من القمة، بأطباق عالمية تحمل نكهات إماراتية، مجسِدة بذلك الدبلوماسية الغذائية، فقال: "الجميل من إدارة القمة العالمية للحكومات انها تدعم المشاريع الوطنية بالتواجد في القمة"، وشارك مقطع فيديو للشيف أروى لوتاه.

وأكد متابعون على أن القمة العالمية للحكومات، هي فرصة للقاء الأحبة والأصدقاء والزملاء، والنقاش بمواضيع عدة محلية وسياسية ورياضية واقتصادية، وأنها فرصة مناسبة لالتقاط صور تذكارية من هذا الحدث العالمي.

فقال المتابع عبدالله عقيدة علي المهيري: "جمعتنا القمة العالمية للحكومات ومحور حديثنا عن العشق الوصل العين وموسم التقلبات بعد موسم الحصاد ونقاشات ايجابية تفتح افاق جديدة".

من جانب آخر، تداول متابعون على صفحاتهم، المئات من مقاطع فيديو، والاقتباسات، عن أهم الجلسات التي عقدت في القمة العالمية للحكومات بنسختها الحالية.

وانطلقت، أمس، أعمال اليوم الأول للقمة العالمية للحكومات 2025 التي تعقد تحت شعار “استشراف حكومات المستقبل” وتستمر حتى يوم 14 فبراير الجاري في دبي ، بمشاركة دولية قياسية ورؤساء دول وحكومة ومنظمات دولية وإقليمية ومؤسسات عالمية إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين.