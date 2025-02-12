الامارات | نورة الكعبي: الذكاء الاصطناعي سيهيمن على مشهد "المساواة بين الجنسين" بحلول 2040

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

أكدت وزيرة دولة في وزارة الخارجية نورة الكعبي، أنه حينما نتحدث عن المساواة بين الجنسين بحلول عام 2040، فالذكاء الاصطناعي هو الذي سيهيمن على المشهد بأكمله، مشيرة إلى أن دولة الإمارات حققت تقدماً فيما يتعلق بالتصنيف العالمي للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان "تمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة"، ضمن منتدى أهداف التنمية المستدامة، المقام خلال القمة العالمية للحكومات 2025.

وقالت نورة الكعبي، إن دولة الإمارات خطت خطوات هامة لتحقيق التوازن بين الجنسين، حيث ارتقت في مؤشر التوازن بين الجنسين من المركز الـ49 إلى المركز السابع في عام 2023، لافتة إلى أن الدولة تحتفل هذا العام بإنشاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.

وأضافت الكعبي: "عندما نتحدث عن جهود دولة الإمارات بشأن تمثيل المرأة؛ فلدينا 50% من النساء في المجلس الوطني الاتحادي، وهي رؤية سديدة للقيادة الرشيدة في الدولة"، لافتة إلى أنه في عام 1975 اتخذت الدولة خطوة للأمام، حيث أسست سموّ الشيخة فاطمة الاتحاد النسائي العام، وبعد عقدين تم إنشاء المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وبحلول عام 2015 تم إنشاء مجلس التوازن بين الجنسين".

قانون المساواة في الأجور

وتابعت: "في عام 2018 وافق مجلس الوزراء على قانون المساواة في الأجور بين الرجال والنساء، وفي 2022 اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، "استراتيجية التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات العربية المتحدة 2022 – 2026، كما أطلقت الدولة وزارة للأسرة وعيّنت وزيراً لها".

وأكدت نورة الكعبي، أن السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات تضمن حصول المرأة على فرص متساوية للوصول إلى المناصب القيادية.

يذكر أن القمة العالمية للحكومات 2025، تشهد مشاركة دولية قياسية باستضافتها أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة و140 وفداً حكومياً وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية، وتضم 21 منتدى عالمياً تبحث التوجهات والتحولات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 200 جلسة رئيسية حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها أكثر من 300 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع القرار، إضافة إلى عقد أكثر من 30 طاولة مستديرة واجتماعاً وزارياً، بمشاركة أكثر من 400 وزير، فيما تصدر القمة 30 تقريراً استراتيجياً بالتعاون مع شركاء المعرفة الدوليين.