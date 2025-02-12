الامارات | لماذا قرر سجواني استثمار 20 مليار دولار في أميركا؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مؤسس شركة داماك حسين سجواني، عن قراره في استثمار 20 مليار دولار في أمريكا، بسبب زيادة الطلب على مراكز البيانات في السوق الأمريكي.

وقال رداً على سؤال خلال جلسة بمنتدى الإدارة الحكومية العربية ضمن جدول أعمال اليوم الثاني للقمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي، لماذا قررت استثمار 20 مليار دولار لبناء مراكز بيانات جديدة في أمريكا؟ إن شركة داماك الإماراتية تم إنشاؤها منذ أكثر من 25 عاماً في مجال العقارات وكافة الشركات تعمل على تطوير أعمالها، وفي عام 2021 تم اتخاذ قرار الدخول في مراكز البيانات.

وأضاف: "بعد دخول عالم الذكاء الاصطناعي زاد الطلب على مراكز البيانات ونمتلك حالياً مراكز بيانات في 10 دول حول العالم، وركزنا خلال العامين الماضيين على آسيا وأوروبا، وفي عام 2024 تم اتخاذ قرار بدخول السوق الأمريكي حيث يشهد إقبال كبير على تلك النوع من المراكز، ونمتلك أكتر من 70 محفظة استثمارية في أميركا".