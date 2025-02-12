الامارات | متاجر إلكترونية مزيفة تتصيد المتسوقين بـ «أسعار مغرية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نبّه مجلس الأمن السيبراني الأفراد إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء التسوق عبر الإنترنت، مشيراً إلى أنه على الرغم من الراحة التي يوفرها التسوق الإلكتروني، فإنه قد يَحمل مخاطر كبيرة، وحذّر الأفراد من المتاجر المزيفة التي تستهدف المتسوقين بعمليات التصيد الاحتيالي، داعياً إلى اكتشاف العلامات المريبة، مثل العروض المشبوهة والأسعار المغرية للمنتجات، والعمل على تطبيق إجراءات حماية أثناء التسوق.

وأكّد مجلس الأمن السيبراني، ضمن حملته التوعوية الرقمية المستمرة، أن عمليات احتيال التسوق تأتي في المرتبة الثانية، كأكثر أنواع الاحتيال شيوعاً في دولة الإمارات، منبهاً إلى أنه مع تنامي هذا التهديد السيبراني فإنه من المهم تطبيق خطوات حماية لتجربة التسوق الإلكتروني.

وأوضح المجلس أن هناك أربعة أنواع من أساليب الاحتيال التي يتم تنفيذها عبر التسوق الإلكتروني، أولاً المتاجر الإلكترونية المزيفة، ومواقع تقلد المتاجر الحقيقية بهدف سرقة الأموال أو البيانات، وثانياً العروض المشبوهة، ويقوم المحتالون خلالها بترويج خصومات غير منطقية، هدفها الإيقاع بالمتسوقين، وثالثاً التصيد الاحتيالي، حيث يتم من خلاله إرسال رسائل بريد إلكتروني أو إعلانات تستدرجك نحو صفقات وهمية، ورابعاً احتيال التوصيل، من خلال خداع الضحية بدفع قيمة منتجات لن يتم توصيلها أبداً.

وأكد مجلس الأمن السيبراني أنه يمكن التغلب على المحتالين، والتسوق بثقة باتباع عدد من النصائح الأساسية، ومنها التأكد دائماً من وجود رمز القفل في شريط المتصفح وبروتوكول (HTTPS)، والتحقق من تقييمات المتجر وموثوقية البائع قبل الشراء، وتسجيل الخروج من الحساب فور الانتهاء من التسوق، وأخيراً مراجعة كشوف الحساب البنكي وبطاقات الائتمان بانتظام للكشف عن أي معاملات مشبوهة.

وحدد المجلس أربعة مخاطر يجب على المتسوقين تجنبها، وهي: مشاركة معلومات شخصية إضافية غير ضرورية، وإدراك أن الهوية ثمينة، وحفظ معلومات الدفع أو البيانات الشخصية على مواقع غير موثوقة، وتجاهل علامات التحذير مثل تصميم الموقع الرديء، والأخطاء اللغوية أو الأسعار المنخفضة بشكل مريب، والتسوق أو إدخال المعلومات الشخصية على الأجهزة المشتركة أو العامة.

ونبّه إلى أن المجرمين السيبرانيين يستخدمون روابط مزيفة، ورسائل عاجلة، وشخصيات منتحلة، ومرفقات خبيثة، وعروضاً مغرية تبدو جيدة لدرجة لا تُصدق لخداع الضحايا.

ونصح الأفراد بحماية أنفسهم عبر التحقق من عناوين البريد الإلكتروني، وتجنب النقر على الروابط المجهولة، وإغلاق المكالمة ومعاودة الاتصال باستخدام أرقام التواصل الرسمية، وعدم النقر أبداً على الروابط الموجودة في الرسائل غير المرغوب فيها، والقيام بالتأكيد دائماً مع المصدر، والقيام بالتحميل فقط من المواقع الموثوقة والرسمية، والتحقق من كل طلب قبل مشاركة المعلومات الشخصية، والتأكد من أي عروض قبل الرد عليها.

من جانبها، أصدرت شرطة أبوظبي، أخيراً، تحذيراً للأفراد من خطورة الاستجابة لروابط مواقع نصب واحتيال إلكترونية مزيفة تدعي أنها شركات تأمين أو تحمل أسماء مطاعم ومحال شهيرة وتقوم بتقديم عروض مميّزة للجمهور، مقابل دفع رسوم يتم من خلالها سحب الرصيد بعد إتمام عملية الدفع من البطاقة الائتمانية في الموقع المزيف.