الامارات | تفاهم بين مبادرة محمد بن زايد للماء والبنك الدولي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّعت مبادرة محمد بن زايد للماء والبنك الدولي، أمس، مذكرة تفاهم لتوحيد الجهود الرامية إلى تسريع الابتكار والاستثمار لمعالجة أزمة ندرة المياه العالمية، وتعزيز الأمن المائي حول العالم، وذلك على هامش القمة العالمية للحكومات 2025.

وقّع مذكرة التفاهم كل من المدير التنفيذي لمبادرة محمد بن زايد للماء، عائشة العتيقي، ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أوسمان ديون.

وتهدف هذه الشراكة إلى مواجهة التحديات الخطرة في مجال الأمن المائي، وتعزيز الحلول المبتكرة لضمان الإدارة المستدامة للمياه.

كما تبحث آفاق تعزيز التعاون في مجالات رئيسة عدة، مثل الابتكار في مجال الأمن المائي، وزيادة كفاءة إمدادات المياه وإعادة استخدامها واستدامتها، وتمويل حلول ندرة المياه، وتعزيز فرص التعاون مع القطاعين العام والخاص والمنظمات الدولية، للإسهام في توجيه ودعم احتضان الحلول المبتكرة، للتصدي لتحديات الأمن المائي واختبارها وتطويرها.

وتحدثت عائشة العتيقي في هذا الشأن قائلة: «تتماشى هذه الاتفاقية مع أهداف مبادرة محمد بن زايد للماء، الرامية إلى تسريع تطوير حلول مبتكرة لندرة المياه، وتعزيز التعاون الدولي للتصدي لهذا التهديد المتزايد للأمن والرخاء العالميين، ومن خلال تعاوننا مع البنك الدولي فإننا نسعى معاً لإيجاد فرص واقعية لدفع عجلة الابتكار والاستثمار لمعالجة مشكلة ندرة المياه، بما يخدم الأجيال الحالية والمقبلة».

ومن جانبه، قال نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أوسمان ديون: «تهدف هذه الشراكة إلى معالجة تحديات الأمن المائي، ودعم الحلول المبتكرة لضمان استدامة إدارة المياه».

وأضاف: «سنعمل معاً على تعزيز أفضل الممارسات لإدارة المياه المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وغيرها من المناطق التي تعاني شحّ المياه، وسيركز تعاوننا على دعم الابتكارات التي تهدف إلى تعزيز وتنمية المجالات الحيوية، مثل الري وإعادة استخدام المياه وتحلية المياه ضمن الجهود المبذولة للاستفادة من كل قطرة ماء».

تعكس الاتفاقية الموقّعة حرص مبادرة محمد بن زايد للماء والبنك الدولي على العمل المشترك بشأن المشاريع والمبادرات، التي تهدف إلى تعزيز الابتكار والاستثمار والتعاون الدولي للتصدي لمشكلة ندرة المياه، والإسهام في الجهود العالمية لتحقيق الأمن المائي واستدامته، كما تهدف إلى استكشاف فرص جديدة للتعاون بشأن المبادرات المتعلقة بالمياه مع الأطراف ذات العلاقة من مختلف المناطق والقطاعات.