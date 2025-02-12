الامارات | 2.7 مليار شخص في العالم غير متصلين بالإنترنت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رؤساء تنفيذيون لشركات متخصصة في تكنولوجيا الاتصالات أن هناك نحو 2.7 مليار شخص في العالم غير متصلين بالإنترنت، داعين إلى ضرورة العمل الجاد لتجنب نشوء فجوة رقمية أخرى، وزيادة الانقسام الاقتصادي في المستقبل.

وشددوا خلال جلسة «هل يمكن أن نبتكر عالماً أكثر ترابطاً؟»، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2025، على أهمية الاتصال في الربط بين سكان المعمورة في ظل شبكات اللاسلكي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وضرورة توفير خدمات الاتصال بالأسعار والجودة المناسبتين.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «e&»، حاتم دويدار: «نجحنا في ربط أكثر من خمسة مليارات شخص في العالم من خلال (تحالف إديسون)، من بينهم 270 مليون شخص في عام 2024، ولكن هذا لايزال غير كافٍ».

وأضاف دويدار أنه يمكن للتقنيات الحديثة أن تساعد على ربط كثير من الأشخاص في العديد من الدول، كما يمكن للتكنولوجيا والاتصال والذكاء الاصطناعي أن تعمل أيضاً على تحسين الاستدامة، وتسهم في بيئة أفضل.

بدورها، قالت الرئيسة التنفيذية لمجموعة «فودافون»، مارغريتا ديلا فالي: «التنمية مرتبطة بالتواصل والاتصال، وهو العمل الذي تقوم به (فودافون) عبر 17 دولة إفريقية وأوروبية بإنفاق المليارات من الدولارات لبناء وتطوير الشبكات فوق الأرض وتحتها».

وأضافت: «نعمل على ربط الإنترنت والاتصال بالذكاء الاصطناعي، وهي فرصة مهمة لتوفير خدمات الاتصال لنحو 2.7 مليار شخص ليست لهم الفرصة في الحصول على خدمات الإنترنت، من بينهم 300 مليون شخص ليس لهم أي شكل من أشكال الاتصال»، مشددة على أهمية التواصل عبر الأقمار الاصطناعية.

وكشفت أن «فودافون» ستطلق خدمة الاتصال الفضائي التجاري خلال العام الجاري، مؤكدة أنها «فرصة عظيمة للوصول إلى المناطق النائية في العالم».

وشددت مارغريتا على البيئة الإفريقية المحفزة على الابتكار بالنسبة لـ«فودافون»، لافتة إلى أن الشركة نجحت في إطلاق أول منصة خاصة بالتكنولوجيا المالية «فنتيك» التي أسهمت في تغيير حياة كثير من الناس.

في السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي لـ«Rakuten Group»، ميكي ميكيتاني، إن شركته تتخصص في توفير خدمة الاتصال اللاسلكي بهدف ربط الناس بأقل كلفة وبطرق آمنة وسريعة.