الامارات | ريمون خوري: الذكاء الاصطناعي محرك رئيس للمستقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الشريك المؤسس في «آرثر دي ليتل» بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الدكتور ريمون خوري، أن التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي من العوامل الحاسمة التي تحدد استراتيجيات المستقبل لدول الخليج.

وأوضح خوري، خلال اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات في مدينة جميرا بدبي، أن هذه المجالات ليست من أولويات القطاع الخاص فحسب، بل أصبحت أيضاً من أولويات الحكومات التي تسعى لتحقيق التطور والنمو المستدام، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها دول المنطقة.

وقال إن دولاً مثل الإمارات والسعودية تولي اهتماماً كبيراً للاستثمار في هذه التقنيات المتقدمة، بهدف ضمان قدرتها على مواجهة المتغيرات السريعة في العالم، وتحقيق الاستفادة القصوى من التكنولوجيا في تحسين جودة الحياة وتعزيز مستوى الخدمات العامة.

وتطرق خوري إلى أهمية التحولات الرقمية في تحسين فعالية الحكومات، وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، حيث تشكل هذه التقنيات حلاً مبتكراً لتحسين الأداء الحكومي في مختلف القطاعات، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والنقل.

وأضاف أن التوجه نحو استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الخدمات الحكومية، يعكس رؤية هذه الدول لتصبح أكثر تطوراً وابتكاراً في تقديم الخدمات العامة بشكل يسهم في رفع جودة الحياة.