الامارات | تشكيل بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي تشكيل بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي لعام 1446هـ، برئاسة المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري، محمد مصبح علي ضاحي، وتشمل البعثة 78 موظفاً وموظفة، من أجل توفير الإرشاد الديني الصحيح والدعم اللوجستي والإشرافي لضمان أداء مناسك الحج بكل يسر.

وتضم البعثة مجموعة من الوعاظ والمفتين، إضافة إلى فريق إشرافي مؤلَّف من إعلاميين ومشرفين إداريين ذوي كفاءة وخبرة عالية، تم اختيارهم بعناية لتقديم أعلى معايير الخدمة والدعم اللازم لحجاج بيت الله الحرام أثناء رحلتهم.

وفي هذا السياق، أكد محمد مصبح ضاحي، حرص الدائرة المستمر على تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، من خلال الإعداد المسبق والتنسيق المتواصل مع الجهات المعنية سواء داخل الدولة أو في المملكة العربية السعودية، مضيفاً أن هذا التنسيق يهدف إلى ضمان تجربة إيمانية سلسة وآمنة للحجاج، وضمان تنفيذ الترتيبات اللازمة كافة وفق الجدول الزمني المحدد.

البعثة تضم مجموعة من الوعاظ والمفتين، وفريقاً إشرافياً من إعلاميين ومشرفين إداريين ذوي كفاءة وخبرة عالية.