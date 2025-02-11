الامارات | خبراء تكنولوجيا وطاقة: الذكاء الاصطناعي سيختصر إنجاز المهام من سنوات إلى ثوانٍ

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد خبراء في مجال التكنولوجيا والطاقة على الدور المحوري الذي تلعبه التقنيات الحديثة في صناعة المستقبل وتوظيفها في خدمة البشرية في كافة القطاعات الحياتية، مشددين على أن الذكاء الاصطناعي سيلعب دورا رئيسا في تسهيل الحياة اليومية وتحقيق تقدم اقتصادي عالمي من خلال حلول مبتكرة في جميع المجالات، إضافة إلى توفير الوقت وإنجاز المهام في ثوان بدلا من سنوات.

جاء ذلك خلال جلسات محور "السيناريوهات المستقبلية" التي عقدت في اليوم الأول للقمة العالمية للحكومات 2025، والتي أدارتها الإعلامية البريطانية لورا باكويل.

- من سنوات لثوان بالذكاء الاصطناعي

وأكد فيصل عبدالعزيز البناي، مستشار رئيس دولة الإمارات لشؤون الأبحاث الاستراتيجية، في جلسة بعنوان "التقدم العلمي والتكنولوجي.. أولويات مستقبلية"، أن دولة الإمارات رسخت موقعها ومكانتها الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، في الوقت الذي أصبحت فيه البيانات محركا رئيسيا في دعم القطاعات والتطور التكنولوجي الذي يحدث خلال فترات قياسية.

وأوضح أن التكنولوجيا المتقدمة شهدت تقدما سريعا وملموساً على المستوى العالمي، مع محاولة الاستفادة القصوى في مجال الحوسبة الحكومية، ما أحدث ثورة في معالجة البيانات، ويسمح بتطبيقات جديدة لم تكن ممكنة من قبل.

وذكر البناي أن الإمارات أصبحت مركزا جاذبا للاستثمارات الكبرى في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال خلق بيئة تكنولوجية متطورة وتعاونها مع أكثر من 100 جامعة دولية و10 مراكز بحثية، واستقطاب أكثر من 4 آلاف من الكفاءات البشرية من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف: "نراهن في الإمارات على التكنولوجيا التي ستغير حياة الجميع في المستقبل القريب، فما كان يحتاج في الماضي لسنوات طويلة لتنفيذه سيتم تنفيذه في ثوان معدودة من خلال تسخير الذكاء الاصطناعي. وتجلى ذلك في مجالات عدة ملموسة في الحياة اليومية مثل الاعتماد على القيادة الذاتية للسيارات، بالإضافة إلى الحلول التقنية في الزراعة والمياه والطاقة المتجددة."

- طاقة شمسية مستمرة

وخلال جلسة "الطاقة الشمسية عند الطلب.. هل يمكن الوصول إليها؟"، قال بن نواك، المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي لشركة "رفليكت أوربيتال": "إن شركته تسعى إلى تقديم مجموعة من التقنيات الجديدة والمتطورة من أجل ضمان توصيل أشعة الشمس إلى محطات تخزين الطاقة الشمسية في أوقات الليل، وهي تقنية تعتمد على استخدام لوحات ضخمة من العاكسات الضوئية التي يتم تثبيتها في الفضاء ضمن مدارات حول الأرض، بما لهذه التقنية من أثر إيجابي كبير على حياة المجتمعات وتحسين فرص تطورها".

وأوضح أن الهدف الأساسي من هذه التقنيات هو ضمان استمرار إمداد محطات الطاقة الشمسية بأشعة الشمس حتى بعد الغروب، وفي أثناء فترات الليل، باستخدام العواكس الفضائية الضخمة لنقل أشعة الشمس إليها، مثل المناجم وعمليات الإنقاذ في الأماكن المعتمة، وكذلك المحاصيل الزراعية التي تحتاج إلى الضوء المكثف.

وأكد نواك أن الإنسان قد وصل إلى مرحلة يمكنه من خلالها السيطرة على الشمس بشكل مشابه لسيطرته على الماء، من خلال الاعتماد على فكرة نقل ضوء الشمس إلى الأرض باستخدام الأقمار الصناعية، لافتًا إلى أن شركته تستهدف تنفيذ مشروع أكبر مرآة يمكن أن تعكس ضوء الشمس من الفضاء إلى الأرض، وهو مشروع طموح سيحدث نقلة تاريخية عظيمة في طرق توفير الطاقة المستدامة.

- تعميم الذكاء الاصطناعي

بدوره، قال أكاش بالخيوالا، الرئيس التنفيذي للعمليات والرئيس التنفيذي المالي بشركة "كوالكوم"، خلال جلسته التي حملت عنوان "الذكاء الاصطناعي والشركات العالمية من أجل التنمية"، إن شركته تعمل على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين أداء الأجهزة الذكية، وهدفها جعل الذكاء الاصطناعي جزءا أساسيا من الأجهزة في جميع أنحاء العالم.

وأشار إلى التعاون مع شركات كبرى مثل أدنوك وأرامكو لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات عدة مثل اكتشاف الأعطال في الأنابيب النفطية.

وأضاف بالخيوالا أن شركته نجحت في أن تحجز موقعًا متميزا في مجال تطوير منتجات وخدمات الاتصالات اللاسلكية في البرازيل والصين وألمانيا وسنغافورة والهند واليابان والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة، مقدمة الدوائر المتكاملة وبرامج النظام للأجهزة المحمولة.

- التكنولوجيا في الخدمات اللوجستية

وعن سبل تسخير التكنولوجيا في مجال الخدمات اللوجستية، تحدث سيمون بوريرو، الرئيس التنفيذي لتطبيق رابي "Rappi"، عبر جلسة بعنوان "كيف ستبدو الحقبة الجديدة لاقتصاد الطلب الآلي" عن مشروعه في توصيل المواد التموينية في أقل من 10 دقائق عبر روبوتات مبتكرة تعمل بسرعة عالية، موضحًا أنه يهدف إلى تغيير مفهوم التسوق التقليدي عبر مراكز التخزين المتنقلة التي تُسهم في تسريع عمليات نقل السلع للمستهلكين.

وأضاف أن شركته نجحت في تقديم أول تطبيق Super App في أمريكا اللاتينية يقدم خدماته عبر الهاتف المحمول للتوصيل عند الطلب، والذي يسمح للمستخدمين بالتسوق لشراء البقالة والسلع الأخرى وتلقيها من خلال خدمة البريد السريع.

- التوصيل بالذكاء الاصطناعي

من جانبه، قال غاريت ماكواش، الرئيس التنفيذي لشركة Pipedream Labs، إن الذكاء الاصطناعي يعد أحد العوامل الرئيسية التي ستغير مستقبل توصيل الطلبات إلى المنازل، حيث يمكن للمساعد الصوتي الذكي أن يسهم بشكل كبير في تبسيط العملية.

وأضاف: "من خلال تفاعل المستخدم مع الأنظمة الصوتية، يمكنه طلب المنتجات بسهولة، ليتم توجيه الطلب إلى المتجر وإتمام عملية الشراء في ثوان معدودة."

وتابع بالقول: "مع تطور هذه التقنية، قد نرى في المستقبل القريب توصيل الطلبات باستخدام الروبوتات أو السيارات ذاتية القيادة أو الطائرات بدون طيار، ما يعزز من سرعة وكفاءة التوصيل بشكل غير مسبوق".