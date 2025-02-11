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منصور بن زايد يلتقي رئيس مجلس الوزراء في قرغيزستان على هامش القمة العالمية للحكومات

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  • منصور بن زايد يلتقي رئيس مجلس الوزراء في قرغيزستان على هامش القمة العالمية للحكومات 1/2
  • منصور بن زايد يلتقي رئيس مجلس الوزراء في قرغيزستان على هامش القمة العالمية للحكومات 2/2

ابوظبي - سيف اليزيد -  التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، اليوم معالي أديلبيك كاسمالييف رئيس مجلس الوزراء في جمهورية قرغيزستان، وذلك على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2025، التي تُعقد في دبي.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية قرغيزستان وسبل تطويرها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
حضر اللقاء معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، وسعادة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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