منصور بن زايد يلتقي رئيس مجلس الوزراء في قرغيزستان على هامش القمة العالمية للحكومات

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، اليوم معالي أديلبيك كاسمالييف رئيس مجلس الوزراء في جمهورية قرغيزستان، وذلك على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2025، التي تُعقد في دبي.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية قرغيزستان وسبل تطويرها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

حضر اللقاء معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، وسعادة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية.