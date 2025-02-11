الامارات | هدى الهاشمي: 43% نسبة تمثيل المرأة في الأدوار القيادية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للشؤون الاستراتيجية، هدى الهاشمي، أن نسبة تمثيل المرأة في الأدوار القيادية شهدت نقلة نوعية إذ قفزت بنسبة 43‎%‎ ، وتحتل الإمارات الآن المرتبة السابعة عالميًا في مؤشر المساواة بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما تقدمت 47 مركزًا في تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

وقالت خلال منتدى التوازن بين الجنسين، في القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي، إنه يجب أن ندرك أن دور المرأة لا يقتصر على المشاركة في التنمية الوطنية فحسب، بل يمتد ليشمل القيادة والابتكار وصنع التغيير، والتزمنا بجعل الإمارات نموذجًا عالميًا في المساواة بين الجنسين حيث أجرينا أكثر من 22 تعديلًا قانونيًا لتعزيز هذه المساواة، بما في ذلك قوانين العمل، والأحوال الشخصية، والتمثيل الحكومي، مشيرة إلى أنه بلغت نسبة تمثيل المرأة بمجالس إدارات الشركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة 200 ‎%‎ بإجمالي 141 امرأة.

وتابعت: "كنا أول دولة في المنطقة تقدم إجازة أبوة، لأننا نؤمن بأن الرجال يجب أن يشاركوا في دعم الأسرة، وأن إضافة إجازة الأبوة يسمح للرجال بأن يكونوا شركاء متساوين في المجتمع وتعزيز تماسك الأسرة.