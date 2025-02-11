الامارات | شوكولاتة إمارتية من عسل أشجار القرم في "القمة العالمية للحكومات"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت فعاليات القمة العالمية للحكومات عرض منتجات لشكولاتة إماراتية مصنعة من عسل أشجار القرم، وتم تطويرها وتصنيعها بالكامل من خلال الشيف الإماراتي بدر نجيب، والذي استوحاها من بيئة أشجار القرم في الدولة.

وتأتي منتجات الشوكولاتة التي تم عرضها من خلال منصة تابعة لوزارة التغير المناخي والبيئة، مصنعة بنكهات مختلفة من عسل منتج من رحيق زهور أشجار القرم أو كما يطلق عليه "عسل القرم"، والذي يأتي بنكهة مميزة مختلفة عن منتجات العسل الأخرى، ويتناسب مع الأفراد الذين يفضلون تناول المنتجات التي تمتاز بمذاق السكر المنخفض.

وتمتاز منتجات الشيكولاته الإماراتية المصنعة من عسل أشجار القرم أو ما يعرف بأشجار "المانجروف"، بمذاق ملحي خفيف مختلط مع السكر الطبيعي المتواجد في العسل، وأوضحت وزارة التغير المناخي والبيئة من خلال منصة عرض الشكولاتة، أن تلك المنتجات تم تصنيعها بمذاق يعكس التنوع الحيوي الفريد للنظام البيئي في الإمارات.

وتصنع منتجات الشكولاتة من مواد طبيعية وعسل عضوي، وبنكهات مختلفة، من أبرزها منتجات شيكولاتة بالقهوة مع عسل أشجار القرم، إضافة إلى أن الشيف الإماراتي بدر نجيب، أستلهم النكهات وفكرة تطوير الشوكولاتة لتعبر عن البيئة الإماراتية ومدى أهمية أشجار القرم فيها.