الامارات | محمد بن راشد يلتقي رئيسي بولندا وكولومبيا ورئيسي وزراء الكويت وباكستان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إلتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2025 اليوم، كل على حده ، الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس وزراء دولة الكويت، ورئيس بولندا أندجي دودا، ورئيس كولومبيا غوستافو بيترو،ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، كما شهد سموه، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة،جلسة حوارية لكريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي.

وتفصيلا إلتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس وزراء دولة الكويت الشقيقة، بحضور سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية،وسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، وذلك ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2025.

كما شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2025، جلسة حوارية لكريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي.

كما حضر الجلسة إلى جانب سموهما كل من وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.

كما إلتقى سموه رئيس الوزراء الباكستاني، بحضور سمو الشيخ حمدان، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد، وذلك خلال أعمال اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات .

كما إلتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس بولندا أندجي دودا بحضور، سموّ الشيخ مكتوم بن محمد ،وسموّ الشيخ أحمد بن محمد ، وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين، وذلك خلال أعمال اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات 2025.

كما بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مع رئيس كولومبيا غوستافو بيترو العلاقات الثنائية، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد وسمو الشيخ أحمد بن محمد، وذلك خلال أعمال اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات .