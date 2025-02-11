الامارات | رؤساء تنفيذيون: 2.7 مليار شخص في العالم غير متصلين بالإنترنت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رؤساء تنفيذيون لشركات متخصصة في تكنولوجيا الاتصالات أن هناك نحو 2.7 مليار شخص في العالم غير متصلين بالإنترنت، داعين إلى ضرورة العمل الجاد لتجنب نشوء فجوة رقمية أخرى، وزيادة الانقسام الاقتصادي في المستقبل، مشيرين إلى أهمية الاتصال في الربط بين سكان المعمورة في ظل شبكات اللاسلكي وتقنيات الذكاء الاصطناعي وضرورة توفير خدمات الاتصال بالأسعار والجودة المناسبتين.

جاء ذلك خلال جلسة "هل يمكن أن نبتكر عالماً أكثر ترابطاً؟" ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2025 التي انطلقت في دبي اليوم وتستمر حتى 13 فبراير الجاري، وشارك فيها مارغريتا ديلا فالي الرئيسة التنفيذية لمجموعة "فودافون"، وميكي ميكيتاني الرئيس التنفيذي لـ Rakuten Group، وحاتم دويدار الرئيس التنفيذي لمجموعة e&، وأدراها سام جيكوبز رئيس تحرير تايم.

- التقنيات الحديثة

وقال حاتم دويدار الرئيس التنفيذي لمجموعة e&: "لقد نجحنا في ربط أكثر من 5 مليارات شخص في العالم من خلال تحالف إديسون، من بينهم 270 مليون شخص في عام 2024، ولكن هذا لا يزال غير كافٍ".

وأضاف: "إن الاتصال هو أحد الأسس المهمة للتقدم، ونحن بحاجة إلى العمل معاً جميعاً، سواء حكومات أو شركات أو منظمات، لتحقيق ذلك، واليوم مع تقدم الذكاء الاصطناعي، أصبح هذا الأمر أكثر أهمية، حيث يمكننا مساعدة الكثير من الأشخاص من خلال الحلول التي تعمل على تحسين التعليم والرعاية الصحية وتحسين النشاط الاقتصادي أيضاً".

ولفت دويدار إلى أن التقنيات الحديثة يمكن أن تساعد في ربط الكثير من الأشخاص في العديد من الدول، على سبيل المثال، تغطية الهاتف الخلوي عبر روابط الأقمار الاصطناعية، وإعادة تصميم الشبكة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وتابع: إن التكنولوجيا والاتصال والذكاء الاصطناعي يمكن أن تعمل أيضًا على تحسين الاستدامة وتساهم في بيئة أفضل.

- التواصل عبر الأقمار الصناعية

بدورها أكدت مارغريتا ديلا فالي، الرئيسة التنفيذية لمجموعة "فودافون" على أهمية التواصل والترابط لتحقيق التطور في عالم اليوم، حيث إن التنمية مرتبطة بالتواصل والاتصال، وهو العمل الذي تقوم به شركة فودافون عبر 17 دولة إفريقية وأوروبية بإنفاق المليارات من الدولارات لبناء وتطوير الشبكات فوق وتحت الأرض.

وقالت مارغريتا: نعمل على ربط شبكات الإنترنت والاتصال بالذكاء الاصطناعي وهي فرصة مهمة لتوفير خدمات الاتصال لنحو 2.7 مليار شخص ليس لهم الفرصة في الحصول على خدمات الإنترنت من بينهم 300 مليون شخص ليس لهم أي شكل من أشكال الاتصال، مشيرةً إلى أهمية التواصل عبر الأقمار الاصطناعية.

وأوضحت أن فودافون ستطلق خدمة الاتصال الفضائي التجاري خلال العام الجاري وهي فرصة عظيمة للوصول للمناطق النائية في العالم.

وشددت مارغريتا على البيئة الإفريقية المحفزة على الابتكار بالنسبة لـ"فودافون"، مشيرة إلى أن الشركة نجحت في إطلاق أول منصة خاصة بالتكنولوجيا المالية "فنتيك" تسمى M PESA التي أصبحت من أكبر المنصات في الخدمات المالية وساهمت في تغيير حياة الكثير من الناس.

- الاتصال اللاسلكي

من جهته قال ميكي ميكيتاني الرئيس التنفيذي لـ Rakuten Group إن شركته تتخصص في توفير خدمة الاتصال اللاسلكي بهدف ربط الناس بأقل تكلفة وبطرق آمنة وسريعة.

ودعا ميكي إلى التخلي عن نموذج العمل الحالي الذي أصبح قديماً جداً والتوجه نحو شبكات اللاسلكي كما هو الحال مع خدمة الواي فاي والرقمنة وتوفير خدمات الترابط بأسعار أقل وخدمة سريعة من أجل مجتمع أفضل وأرخص.