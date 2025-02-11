الامارات | "الإيكاو" تستهدف "صفر" وفيات لحوادث الطيران في 2030

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو"، سالفاتوري سكياتشيتانو، أن يتجاوز عدد المسافرين حول العالم 12 مليار مسافر سنوياً بحلول عام 2030، مدفوعاً بالنمو في الأسواق الدولية، وخاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط؛ ومن المتوقع أن يصل عدد المسافرين إلى 19.5 مليار راكب سنوياً بحلول عام 2042، وهو ضعف مستوى عام 2024.

وشدد سكياتشيتانو، خلال مشاركته فعاليات اليوم الأول للقمة العالمية للحكومات في دبي اليوم، على أهمية التعاون الشامل على المستوى الدولي لتعزيز القضايا التي تحظى بالأولوية وهي سلامة وأمن واستدامة قطاع الطيران المدني العالمي.

وبين أنه مع النمو الكبير في قطاع الطيران وحركة المسافرين الدوليين سنوياً، تسعى منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) للتأكد على أولويات الصناعة، مشيراً إلى أن المنظمة تستهدف الوصل إلى صفر وفيات لحوادث الطيران بحلول عام 2030، هو هدف طموح يؤكد على أهمية العمل المشترك بين جميع الأطراف للدفع في هذا الاتجاه.

وشدد رئيس المنظمة، على أهمية تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، لافتاً إلى ضرورة تسريع الخطوات في مجال النقل الأخضر خلال السنوات القادمة للوصول إلى رحلات طيران خالية من الانبعاثات في نهاية المطاف.

وأوضح أنه بالتوازي مع النمو الكبير في حركة المسافرين ينبغي زيادة الاعتماد على أحدث الأنظمة التكنولوجية في المطارات لتسهيل عبور ومرور المسافرين واعتماد سياسات تشغيلية للوصول إلى عمليات جوية موثوقة في مختلف مراحل السفر، مضيفاً: يجب على الملاحة الجوية أن تكون أكثر كفاءة لاستخدام المزيد من تقنيات الاتصالات المتقدمة.

وقال إن "ندوة الإيكاو العالمية الرابعة لدعم التنفيذ 2025" التي استضافتها دولة الإمارات أخيراً، ناقشت قضايا رئيسية تشمل الاستدامة وتعزيز قدرات التدريب واستخدام الذكاء الاصطناعي في تنظيم الطيران، مع التركيز على دوره في تحسين الأنظمة التشغيلية والتنظيمية وسلط الضوء على أهمية تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.