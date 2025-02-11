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الامارات | "قمة الحكومات" تنظم حفل جوائز تايم 100 لرواد الذكاء الاصطناعي

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | "قمة الحكومات" تنظم حفل جوائز تايم 100 لرواد الذكاء الاصطناعي 1/2
  • الامارات | "قمة الحكومات" تنظم حفل جوائز تايم 100 لرواد الذكاء الاصطناعي 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت "القمة العالمية للحكومات 2025" بالشراكة مع مجلة "تايم" العالمية، حفل جوائز تايم 100 لرواد الذكاء الاصطناعي لعام 2025 في متحف المستقبل، لتسليط الضوء على الأفراد المتميزين الذين ساهموا بشكل كبير في تطوير استخدامات الذكاء الاصطناعي وإحداث تحولات نوعية في القطاعات الحيوية المرتبطة به وتشكيل مشهده الواعد عالمياً.

وشهد الحفل تكريم أربعة قادة متميزين تقديراً لمساهماتهم المميزة في مجال الذكاء الاصطناعي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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