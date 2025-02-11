الامارات | قصص ملهمة من مركز التميّز الذهني والبدني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُعد مركز التميّز الذهني والبدني وجهة رائدة في مجال الرعاية الصحية المتقدمة، حيث يقدم نهجًا متكاملاً لتحسين جودة الحياة الذهنية والبدنية. بفضل فريق من الخبراء، نوفر برامج علاجية شاملة تشمل:

• العلاج بالأكسجين عالي الضغط (HBOT)

• الإرشاد الغذائي

• العلاج الطبيعي والبدني

• العلاج النفسي والمعرفي

دعم شامل للأطفال:

في جناح مخصص للأطفال، نقدم حلولًا مبتكرة للتأخيرات التنموية، التوحد، الشلل الدماغي، والحالات العصبية الأخرى. بفضل العلاج بالأكسجين عالي الضغط وبرامج مخصصة، نساهم في تحسين حياة الأطفال وعائلاتهم.

إبتكار في التعافي والأداء:

سواء لتعزيز الأداء الذهني أو التحسن بشكل عام من السكتات الدماغية والإصابات، يوفر المركز بروتوكولات متطورة تلبي احتياجات كل مريض، مع التركيز على تحقيق أفضل النتائج باستخدام التكنولوجيا الأكثر تقدمًا عالميًا.

قصص نجاح تُلهم:

حسين: انتصار على التحديات

حسين، إماراتي يبلغ من العمر 42 عامًا، واجه تحديات جسيمة بعد إصابته بسكتة دماغية. رغم سنوات من العلاج في الخارج، لم يحقق التحسن المأمول.

في مركز التميّز الذهني والبدني، بدأ حسين برنامجًا شاملًا يجمع بين العلاج بالأكسجين عالي الضغط، وإعادة التأهيل البدني، والدعم النفسي. خلال ثلاثة أشهر فقط، استطاع حسين المشي مجددًا بمساعدة بسيطة، محققًا تقدمًا مذهلًا بفضل عزيمته وبرنامج العلاج المتكامل.

اليوم، يُلهم حسين الجميع بقصة انتصاره على التحديات، مؤكّدًا أن الإرادة والدعم الشامل يمكنهما تحقيق المستحيل.

"ه.أ": خطوات نحو الاستقلالية

"ه.أ"، فتاة إماراتية في السابعة من عمرها، ولدت مع الشلل الدماغي. بعد أشهر من الانضمام لبرنامجنا المخصص للأطفال، تمكنت من اتخاذ خطواتها الأولى باستخدام المشّاية والاستغناء بشكل كامل عن استخدام الكرسي المتحرك.

اليوم، تشارك "ه.أ" بثقة في الأنشطة المدرسية، لتصبح قصتها مثالًا حيًا على قوة الإرادة وأهمية العلاجات الشاملة.

للمزيد من المعلومات، قم بزيارة موقعنا الإلكتروني عبر الرابط التالي: مركز التميز الذهني و البدني