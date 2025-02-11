بتوجيهات منصور بن زايد.. مدارس الإمارات الوطنية تُحدّد موعد التقديم على المنحة السنوية للمتفوقين والموهوبين

ابوظبي - سيف اليزيد - بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، حدّدت "مدارس الإمارات الوطنية" يوم 12 فبراير الجاري للتقديم على "برنامج المنح الدراسية للمتفوقين أكاديميًا والموهوبين" من الطلبة والطالبات في مجمّعاتها بأبوظبي والعين ودبي والشارقة ورأس الخيمة، للسنة الدراسية (2025-2026).

وتهدف المنحة إلى دعم التمّيز وتشجيع التفوّق ورعاية المواهب الطلابية، عبر تهيئة البيئة المحفزة لإطلاق الطاقات الإبداعية والابتكار والريادة العلمية، وهي تُترجم رسالة وأهداف "مدارس الإمارات الوطنية" في رعاية المواهب والكفاءات وإعدادها لطريق التميّز.

وأكّد معالي أحمد بن محمد الحميري، الأمين العام لديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مدارس الإمارات الوطنية، أنّ إطلاق البرنامج يأتي مُتّسقًا مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وحِرص سموه الدائم على رعاية المواهب الوطنية والكفاءات العلمية في مختلف المراحل الدراسية، والاستثمار في الإنسان لتحقيق مستقبل أفضل.

وأشاد معاليه بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بإطلاق هذه المنحة منذ السنة الدراسية (2023-2024)، وذلك على مستوى مُجمّعات "مدارس الإمارات الوطنية"، مضيفًا معاليه أنّ برنامج المنح يُجسّد رسالة المدارس ورؤيتها الخلاقة في الاستثمار طويل الأجل في الموهوبين والمتفوقين، وتمكينهم من التميّز الأكاديمي في بيئة تعليمية مُحفزة على الإبداع والابتكار والريادة، بما يؤهلهم لمواصلة التفوّق في مرحلة التعليم العالي.

ومن جانبه، أكّد الأستاذ لاكلان ماكينون، المدير العام لمدارس الإمارات الوطنية، أهمية وتميّز المبادرة، ونجاحها منذ إطلاقها في تحقيق الأثر الإيجابي المنشود بين الطلبة وأُسرهم، وكذلك على مستوى بيئة التعلم، موضحًا أنّ المنحة مخصّصة لـ(100) طالب وطالبة من الصف السادس إلى الثاني عشر، ممّن حققوا إنجازات أكاديمية استثنائية ويتمتعون بمواهب ومهارات فريدة، وهي تُغطي بين 25% و100% من الرسوم الدراسية، وتشمل فئتيْن؛ فئة "الجدارة الأكاديمية" وخُصّصت لمن حققوا تفوقًا أكاديميًا عاليًا ومشاركة فاعلة في الأنشطة اللامنهجية ويتمتعون بمهارات قيادية استثنائية، أما الفئة الثانية "المواهب والمهارات المتميّزة"؛ فقد خصّصت لأصحاب المواهب الفريدة في مجالات العلوم البحتة والتكنولوجيا والفنون والرياضة، ويتمّ اختيار مستحقي المنحة بناءً على معايير وشروط محدّدة.