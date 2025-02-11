سعود بن صقر يستقبل رئيس مجموعة فنادق ومنتجعات "آي إتش جي"

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد اليوم، هيثم مطر، رئيس مجموعة فنادق ومنتجعات "آي إتش جي" لمنطقة الشرق الأوسط والهند وأفريقيا، وذلك بحضور راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة.

واطلع صاحب السمو حاكم رأس الخيمة خلال اللقاء على خطط المجموعة التنموية في دولة الإمارات، وعملياتها التشغيلية في الإمارة، ومسيرتها الرائدة في قطاع السياحة والضيافة العالمي.

وأكد سموه أن الدعم الذي تقدمه رأس الخيمة لتوسيع نطاق الاستثمارات في قطاع السياحة والضيافة، وتوفير كافة التسهيلات للمستثمرين، يهدف إلى جعل الإمارة مقصداً سياحياً متميزاً على المستويين الإقليمي والعالمي.

من جانبه، أعرب هيثم مطر عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على دعمه المستمر للارتقاء بقطاع السياحة والضيافة في الإمارة، مشيراً إلى المقومات الطبيعية والثقافية التي تتمتع بها الإمارة، والتي تجعلها وجهة سياحية واعدة.