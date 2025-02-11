الامارات | رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بمنح عمر حبتور الدرعي درجة وزير

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بشأن منح الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة "درجة وزير".

ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.