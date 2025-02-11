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الامارات | "إقامة دبي" تستقبل زوار الدولة بختم يحمل شعار القمة العالمية للحكومات

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | "إقامة دبي" تستقبل زوار الدولة بختم يحمل شعار القمة العالمية للحكومات 1/2
  • الامارات | "إقامة دبي" تستقبل زوار الدولة بختم يحمل شعار القمة العالمية للحكومات 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  أستقبلت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي - زوار الدولة عبر منافذ دبي الجوية بختم خاص يحمل شعار القمة العالمية للحكومات 2025 ،دعماً للحدث الذي إنطلقت أعماله اليوم تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل" وتستمر حتى يوم 14 فبراير الجاري ، بمشاركة دولية قياسية ورؤساء دول وحكومة ومنظمات دولية وإقليمية ومؤسسات عالمية إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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