الامارات | محمد بن راشد يؤكد أهمية التعاون بين الحكومات العربية لتحقيق التنمية المستدامة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وزراء المالية العرب المشاركين في منتدى المالية العامة للدول العربية في نسخته التاسعة، الذي انعقدت أعماله، أمس، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025.

ورحّب سموّه بالمشاركة العربية في أعمال القمة، وبحضور الوزراء وأصحاب القرار الاقتصادي والمالي من الدول العربية، وأكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أهمية التعاون والتنسيق بين الحكومات العربية، وتبادل الخبرات والتجارب بين مختلف دول المنطقة، لتحقيق التنمية المستدامة التي تُعدّ هدفاً تسعى إلى تحقيقه دول العالم كافة.