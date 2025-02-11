الامارات | بلدية دبي تؤهل 30 من منتسبيها ضمن برنامج «تمكين القيادات»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بلدية دبي تخريج 30 قيادياً من مديري الإدارات في الدفعتين الأولى والثانية من الدبلوم التنفيذي «تمكين القيادات»، أحد البرامج التي نفذتها، بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، لتأهيل وتطوير قياداتها وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم القيادية ورفع مستوياتهم، وفق أحدث التوجهات والأساليب الإدارية العالمية في مجال القيادة.

حضر حفل التخرج الذي نظم في برواز دبي، مدير عام بلدية دبي بالإنابة، مروان أحمد بن غليطة، ورئيس مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، عبدالله علي بن زايد الفلاسي، والرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، الدكتور علي بن سباع المري، إضافة إلى مسؤولين من القيادات التنفيذية والإدارية من الجهتين.

وقال مروان أحمد بن غليطة إن تطوير وتدريب الكوادر القيادية في بلدية دبي مسؤولية وأولوية لتمكين قادة المستقبل، وتزويدهم بالمهارات القيادية التي تمكّنهم من إدارة مهام العمل الحكومي بمرونة، ووفق أحدث أسس وممارسات الإدارة والقيادة عالمياً، بما يدعم التوجهات الوطنية لدولة الإمارات، ونهدف من دبلوم «تمكين القيادات» إلى تأهيل وإعداد قادة متميزين في العمل البلدي، يفكرون بنهج ريادي ومبتكر ولديهم حس عالٍ من المسؤولية والقدرة على التخطيط والقيادة الاستراتيجية، لتطوير مسارات عمل بلدية دبي، وإحداث أثر إيجابي يجعل من دبي مدينة رائدة وأكثر جاذبية وجودة للحياة.

من جهته، أعرب علي بن سباع المري عن فخره بتخريج الدفعتين الأولى والثانية من برنامج تمكين القيادات، بالتعاون مع بلدية دبي، في إطار شراكة استراتيجية تعكس الالتزام بتطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز مهارات القوى العاملة، وإعداد قادة المستقبل في الجهات الحكومية، وتمكينهم من مواجهة التحديات المختلفة، ومواكبة المتغيرات المتسارعة، وأخذ زمام المبادرة عبر تعزيز التعلم المستمر والابتكار، من خلال برامج تدريبية نوعية ترسخ ثقافة الريادة والتميز، بما يتماشى مع استراتيجيات دولة الإمارات نحو تحقيق تميز الأداء الحكومي.