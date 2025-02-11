الامارات | محمد بن راشد يبحث مع مديرة صندوق النقد الدولي تعزيز التعاون

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، ضمن أعمال اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2025، التي تعقد في دبي، من 11 إلى 13 فبراير الجاري، تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل».

حضر اللقاء سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، ووزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، محمد عبدالله القرقاوي، ووزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني.

وجرى خلال اللقاء مناقشة أهم التطورات الاقتصادية العالمية، وآفاق تعزيز التعاون بين دولة الإمارات وصندوق النقد الدولي، لدعم الاستقرار الاقتصادي العالمي ودفع عجلة التنمية المستدامة.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء، أن تعزيز التعاون الدولي يسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وصياغة حلول مبتكرة تخدم مستقبل المجتمعات، مشيراً سموه إلى أن القمة العالمية للحكومات أصبحت منصة رائدة تجمع قادة الفكر وصناع القرار ومستشرفي المستقبل من مختلف أنحاء العالم، لتبادل الخبرات ودعم بناء اقتصاد عالمي مستدام.

وأثنى سموه على الدور الحيوي الذي تلعبه المؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، في رسم السياسات المالية العالمية التي تسهم في تحقيق الاستقرار والنمو في مختلف دول العالم، مؤكداً سموه أن دولة الإمارات ستظل شريكاً فاعلاً في دعم جهود تعزيز الاقتصاد العالمي، من خلال تبني سياسات اقتصادية مبتكرة تواكب المتغيرات العالمية وتعزز النمو المستدام.

من جانبها، أثنت كريستالينا جورجيفا على جهود دولة الإمارات في دعم الاقتصاد العالمي، وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، معربة عن تطلعها إلى مزيد من العمل المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية المتسارعة وتحقيق الازدهار العالمي.

وأعربت مديرة صندوق النقد الدولي عن اعتزازها بالمشاركة في القمة العالمية للحكومات 2025، التي تمثل منصة فريدة لتعزيز الحوار العالمي وتبادل الرؤى حول مستقبل الاقتصاد العالمي، وأشادت بالدور الرائد لدولة الإمارات في استضافة هذا الحدث العالمي، الذي يجمع صناع القرار والخبراء من مختلف القطاعات لاستشراف حلول مبتكرة لمستقبل الحكومات.