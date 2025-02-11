الامارات | انطلاق تحدي «الإمارات لفِرَق الإنقاذ» بمشاركة 14 فريقاً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق، اليوم، في المدينة التدريبية بالروية في دبي منافسات تحدي الإمارات لفِرَق الإنقاذ 2025، تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

ويشارك في التحدي، الذي تنظمه شرطة دبي، بالتعاون مع المنظمة العالمية للإنقاذ (WRO) حتى 13 فبراير الجاري، 14 فريقاً، منها 11 فريقاً من داخل الدولة وثلاثة من خارجها.

وأكد مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بالوكالة في شرطة دبي، اللواء راشد خليفة بن درويش الفلاسي، أن منافسات تحدي الإمارات لفرق الإنقاذ 2025، تهدف إلى الاطلاع على أفضل الممارسات والجهود في مجال الإنقاذ، وتبادل الخبرات، ورفع كفاءة الفرق على مستوى الأداء الفردي والجماعي للعاملين في مجال الإنقاذ، خصوصاً مع طبيعة المهام التي تمثّل تحدياً بحد ذاتها للمنقذ، نظراً إلى اختلاف كل منها وارتباطها بظروف وعوامل مصاحبة متغيرة.

وأضاف أن شرطة دبي تسعى من خلال التحدي إلى الارتقاء بمستوى جاهزية فرق الإنقاذ والإسعاف إلى مستويات متقدمة، مشيراً إلى أن شرطة دبي تمتلك فريق إنقاذ احترافياً، لديه من الممكنات والقدرات الفنية ما يجعله من أفضل الفرق كفاءة واقتداراً في التعامل مع مختلف الظروف والأحوال الصعبة، وقد أثبتت فِرَق شرطة دبي جدارتها وتميزها، من خلال مشاركاتها في العديد من مهام الإنقاذ الصعبة داخل الدولة وفي بعض الدول الشقيقة.

وأوضح الفلاسي أن التحدي يجمع نخبة من فرق مهام الإنقاذ التي تخوض منافسات وتحديات تحاكي الواقع لسيناريوهات يتعرض لها المنقذ والمسعف، وأمامها الميدان لتثبت مدى قدرتها على التغلب على الصعوبات بشكل سريع واحترافي، وسيتم تقييم الفريق الفائز في كل سيناريو، بناء على معايير عدة، أهمها الزمن القياسي لمهمة الإنقاذ.

اللواء راشد الفلاسي:

. المنافسات تهدف إلى الاطلاع على أفضل الممارسات والجهود في مجال الإنقاذ، وتبادل الخبرات.