«الأرصاد»: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة وأمطار محتملة

ابوظبي - سيف اليزيد - إبراهيم سليم (أبوظبي)

توقع المركز الوطني للأرصاد ارتفاعاً تدريجياً في درجات الحرارة بدءاً من اليوم، مع استمرار تشكل الضباب والضباب الخفيف، حتى نهاية الأسبوع، مع هطول أمطار خفيفة على بعض مناطق الدولة، حيث تشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي ضعيف، يصاحبه امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا.

وساد أمس طقس صحو إلى غائم جزئياً، ورطب ليلاً وصباح الثلاثاء مع تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً، والبحر مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي ومتوسط إلى خفيف الموج في بحر عُمان، حيث شهدت استمرار الرياح الشمالية الغربية نشطة السرعة، وتصل سرعتها إلى 40 كم/ساعة، والبحر مضطرب الموج، ويصل ارتفاع الموج إلى 6 أقدام في عمق الخليج العربي.

ويتوقع المركز أن يكون طقس اليوم غائماً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، ورطب ليلاً وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والغربية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

ويتوقع أن يكون طقس اليوم غائماً جزئياً يصبح غائماً أحياناً على بعض المناطق الساحلية والغربية مساء وليلاً، مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة، رطب ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الداخلية والساحلية الغربية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 10إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.