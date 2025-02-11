الامارات | محمد بن راشد: تصفير البيروقراطية يجسد رؤى الإمارات بقيادة محمد بن زايد لتطوير عمل حكومي محوره الإنسان

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: تصفير البيروقراطية يجسد رؤى الإمارات بقيادة محمد بن زايد لتطوير عمل حكومي محوره الإنسان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الفائزين بجائزة «تصفير البيروقراطية الحكومية» في دورتها الأولى، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2025.

وأكّد سموه أن جائزة «تصفير البيروقراطية الحكومية» تجسد رؤى دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لتطوير نموذج عمل حكومي مركزه المجتمع ومحوره الإنسان.

وقال سموه: «نحتفي اليوم بالموظفين وفِرَق العمل الأكثر تميزاً، ونكرمهم لإنجازاتهم ونجاحهم في تحقيق نتائج سريعة وملموسة، ومستدامة، وغير مسبوقة.. نريد تكثيف الجهود ومواصلة العمل نحو ترسيخ حكومة (صفر بيروقراطية)، محور عملها الإنسان وخدمة المجتمع، وتسهيل حياة الناس.. نهجنا في دولة الإمارات قياس النجاح والإنجازات بما تحققه من نتائج مباشرة في خدمة المجتمع والارتقاء بجودة حياته».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس» أول من أمس: «البيروقراطية الحكومية.. هي فن تحويل الأشياء البسيطة إلى معقدة.. وفن خلق أنظمة إدارية لمحاربة الإبداعات الفردية».

وأردف سموه: «في البيروقراطية الحكومية الإجراءات أهم من النتائج.. والأوراق أهم من إنجاز الخدمة.. والأنظمة والقواعد وضعت للحد من التفكير خارج الصندوق».

وتابع سموه: «أطلقنا في نهاية 2023 حراكاً لتصفير البيروقراطية وتقليلها في الجهات.. وأطلقنا تقييماً لمدى استجابة الجهات بما يضمن خدمات أفضل وكفاءة أعلى وتسهيلاً لحياة البشر».

وأضاف سموه: «تفوقت وزارة العدل والخارجية ووزارة الطاقة والبنية التحتية في جهودهم لمكافحة البيروقراطية.. وكانت أسوأ ثلاث جهات في تقليل البيروقراطية هي بريد الإمارات وهيئة المعاشات ووزارة الرياضة.. نشكر المتفوقين».

وختم سموه: «نقول لمن لا يبذل جهوداً كافية.. ما تخلقه البيروقراطية الحكومية من أنظمة سيئة خلال سنوات يمكن تغييره بقرارات جريئة وسريعة في أيام، وكذلك الأشخاص والمسؤولين».

وكرّم سموه الفائزين في الفئات السبع لجائزة تصفير البيروقراطية الحكومية، التي تشمل: أفضل فريق على مستوى حكومة الإمارات في تصفير البيروقراطية، الأثر على حياة الناس، الأثر على قطاع الأعمال، إشراك الناس، التكامل الحكومي، الحلول المبتكرة، وفئة المبادرة الاستثنائية.

حضر التكريم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان.

فئة أفضل فريق

وحققت وزارة العدل المركز الأول في فئة أفضل فريق على مستوى حكومة الإمارات في تصفير البيروقراطية، التي تُمنح لأفضل جهة حققت الأثر الأكبر من عمليات تصفير البيروقراطية في إجراءاتها على مستوى حكومة دولة الإمارات، وتمكنت وزارة العدل من إنجاز أكثر من 31 عملية عالية التأثير تم تصفير إجراءاتها، وتقليص الوقت والجهد فيها على المتعاملين، ومن أهمها إجراءات التوكيل الذكي، والتقاضي عن بُعد، والكاتب العدل عن بُعد.

وتمنح الفئة الرئيسة للجائزة «أفضل فريق على مستوى حكومة الإمارات في تصفير البيروقراطية» لأفضل فريق عمل حقق أعلى نتيجة في إلغاء البيروقراطية على المتأثرين من العملية، سواء من قطاع الأعمال أو الأفراد، من حيث الوقت والجهد والموارد، وفي رفع مستوى رضاهم عن تجربتهم مع الإجراءات والاشتراطات والمتطلبات الحكومية، وكذلك المساهمة في تحقيق المستهدفات الرئيسة للبرنامج، إضافة إلى التميز والأداء الاستثنائي في إشراك المتأثرين والجهات الحكومية والشركاء من القطاع الخاص بشكل فعال ومثمر، وإزالة العقبات المرتبطة بالبيروقراطية بطرق مبتكرة.

وفاز في فئة الأثر على حياة الناس فريق «باقة منزلي» من وزارة الطاقة والبنية التحتية، وتركّز هذه الفئة على أفضل المبادرات لتسهيل حياة الناس، وقد نجح فريق الوزارة في تصفير البيروقراطية عبر إطلاق باقة منزلي الخدمية التي أحدثت أثراً ملموساً في تسهيل إجراءات الإسكان لمواطني دولة الإمارات.

وحقق فريق الهيئة الاتحادية للضرائب المركز الأول في فئة الأثر على قطاع الأعمال، التي تركّز على تصفير البيروقراطية الهادف لتحفيز قطاع الأعمال، وقد عمل الفريق على تبسيط إجراءات التسجيل في نظام الضريبة للشركات وتقليص وقت التسجيل بنسبة تتجاوز 50%.

وتخصص فئة الأثر على قطاع الأعمال لأفضل فريق حقق أعلى نتيجة في تصفير البيروقراطية، وكان لذلك أثر اقتصادي نوعي، عبر إلغاء الأعباء على قطاع الأعمال، ما يساعد في تحفيز النمو الاستراتيجي للشركات وتحسين كفاءة العمليات، وتوجيه الموارد نحو العمليات الرئيسة وتقليل التكاليف التشغيلية على الشركات.

فئة إشراك الناس

وفي فئة إشراك الناس، فازت ثلاثة فِرَق عمل، هي: فريق مجالس المتعاملين في وزارة الداخلية، وفريق مجالس الشركاء في وزارة المالية، وفريق مجالس المتعاملين، ومختبر تجربة المتعامل في وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وتركّز فئة إشراك الناس على تحفيز الشراكة بين الحكومة وأفراد المجتمع، وتكرّم أفضل فريق حقق أعلى نتيجة في تعزيز الشفافية والثقة بين الحكومة والمجتمع من خلال التواصل الفعّال، والاستماع لآراء المتعاملين، وتطوير الإجراءات الحكومية بناءً على مقترحاتهم، مع تحقيق أثر إيجابي ملموس على تجربتهم.

فئة التكامل الحكومي

وفاز فريقا عمل وزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في فئة التكامل الحكومي، التي تمنح لأفضل تجارب التكامل الحكومي الهادف إلى تعزيز جهود تصفير البيروقراطية، وقد عمل الفريقان على تحقيق التكامل في قواعد البيانات ما سهل عمليات الربط وتقليص الخطوات على الأفراد والشركات في الإجراءات الحكومية ورفع الكفاءة التشغيلية في الجهتين.

أمّا جائزة الحلول المبتكرة ففاز بها فريق البعثة الذكية في وزارة الخارجية، الذي عمل على تصفير البيروقراطية في العديد من الإجراءات المعنية بوزارة الخارجية، وتطوير حلول مبتكرة، من أهمها البعثة الذكية التي أطلقت في جمهورية كوريا، والتي قلصت الإجراءات القنصلية بنسبة تجاوزت 80%.

وتخصص هذه الفئة لأفضل فريق عمل ابتكر أو تبنّى حلولاً إبداعية متقدمة لإلغاء البيروقراطية وتحقيق نتائج نوعية، وتشمل الإنجازات المتميزة في تحسين رضا المتعاملين وتطوير آليات قابلة للتوسّع لتطبيقها في مجالات عمل حكومية أخرى.

فئة المبادرة الاستثنائية

وفازت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بجائزة تصفير البيروقراطية الحكومية فئة المبادرة الاستثنائية، التي تمنح للمبادرة الاستثنائية التي تجاوزت حدود الواجب وقطعت شوطاً إضافياً في تسهيل حياة المتعاملين، وقد عمل فريق المؤسسة، إضافة إلى الإجراءات التي تم تصفيرها، على إطلاق مبادرة استباقية تخدم فئة كبار المواطنين وأصحاب الهمم، من خلال توصيل الأدوية لهم استباقياً من دون الحاجة إلى تقديم أي طلب من طرفهم.

وتُمنح جائزة الأثر الإنساني لتصفير البيروقراطية لأفضل موظف أو فريق عمل قام بجهود إنسانية متميزة لتيسير الإجراءات على الحالات التي تتطلب حلولاً غير تقليدية، ويشمل ذلك تجاوز العقبات البيروقراطية، وتفهم ظروف المتعاملين، والتفاعل معها بتقديم الدعم والمساعدة المناسبة التي تعكس الالتزام بالقيم الإنسانية.

وغطت «جائزة تصفير البيروقراطية الحكومية» 30 جهة حكومية اتحادية، وأكثر من 600 فريق عمل، لتكريم الأفضل بجوائز تصل قيمتها إلى سبعة ملايين درهم.

وهدفت الجائزة إلى تقدير جهود وإنجازات وابتكارات الموظفين وفرق العمل على المستوى الحكومي في تصفير البيروقراطية، مع التركيز على تحقيق نتائج سريعة وملموسة، ومستدامة، وغير مسبوقة، إضافة إلى تحفيز الموظفين وفرق العمل على إحداث أثر اقتصادي نوعي، واجتماعي ملموس من خلال تصفير البيروقراطية، وتعزيز التنسيق والتعاون في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والشركاء من القطاع الخاص.

3 مراحل لتقييم المرشحين

وعملت الجائزة ضمن ثلاث مراحل رئيسة لضمان تطبيق معايير تقييم عادل وشفاف وحيادي، بدأت بتقييم عمليات التصفير بوساطة جهة محايدة لاختيار قائمة المتأهلين لكل فئة، مع فتح باب الترشيح الذاتي لفئة «الأثر الإنساني» وفق معايير محددة، ومن ثم دراسة قائمة المتأهلين من لجنة تحكيم مستقلة وإجراء مقابلات مع المرشحين واختيار أفضل خمسة منهم في كل فئة، وخلال مرحلة التقييم عمل فريق الجائزة ضمن إطار معايير تقييم شاملة، تركّز على الأثر المحقق والممكنات والجهود الفردية، وتشمل الأثر على قطاع الأعمال والأفراد وتحقيق المستهدفات الرئيسة للبرنامج، وإشراك الأفراد والجهات الحكومية والشركاء من القطاع الخاص، وتمكين الموظفين، وتبني الابتكار والتقنيات الحديثة لتطوير العمليات، أمّا فئة التكريم الخاص فركّزت معاييرها على الجهود الفردية والجانب الإنساني للموظفين.

منصة دولية لصناعة المستقبل

يُذكر أن القمة العالمية للحكومات تمثل منصة دولية لاستشراف حكومات المستقبل، وحاضنة لمجموعة من الجوائز العالمية الهادفة إلى تحفيز الابتكار والتميز في مختلف مجالات العمل الحكومي، من خلال جوائز القمة العالمية للحكومات، التي تشمل هذا العام جائزة أفضل وزير في العالم، وجائزة ابتكارات الحكومات الخلاقة، وجائزة تكنولوجيا الحكومات، وجائزة التميز الحكومي العالمي، وجائزة أفضل معلم في العالم.

الفائزون بجائزة تصفير البيروقراطية الحكومية:

● فوز وزارة العدل بفئة أفضل فريق على مستوى حكومة الإمارات في تصفير البيروقراطية.

● «باقة منزلي» من وزارة الطاقة والبنية التحتية تفوز بفئة الأثر على حياة الناس.

● الهيئة الاتحادية للضرائب تفوز بفئة الأثر على قطاع الأعمال.

● فوز مجالس المتعاملين في «الداخلية»، ومجالس الشركاء في «المالية»، ومجالس المتعاملين في «الصحة ووقاية المجتمع» بفئة إشراك الناس.

● «الموارد البشرية والتوطين»، و«الاتحادية للهوية والجنسية» تفوزان بفئة التكامل الحكومي.

● البعثة الذكية في وزارة الخارجية تفوز بفئة الحلول المبتكرة.

● فوز «الإمارات للخدمات الصحية» بفئة المبادرة الاستثنائية.

محمد بن راشد:

. نحتفي اليوم بالموظفين وفِرَق العمل الأكثر تميزاً.. نريد تكثيف الجهود ومواصلة العمل نحو ترسيخ حكومة «صفر بيروقراطية».

. ما تخلقه البيروقراطية الحكومية من أنظمة سيئة خلال سنوات، يمكن تغييره بقرارات جريئة وسريعة في أيام، وكذلك الأشخاص والمسؤولين.