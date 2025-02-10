الامارات | رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس الباراغواي تسلمها عبدالله بن زايد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، رسالة خطية من سانتياغو بينيا رئيس جمهورية الباراغواي ، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

تسلم الرسالة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لدى لقائه اليوم بيدرو أليانا رودريغيز نائب رئيس جمهورية الباراغواي وذلك على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية ومسارات التعاون المشترك بين البلدين وسبل دفعها نحو مرحلة جديدة من النمو والتطور في مختلف القطاعات.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة بيدرو أليانا رودريغيز مؤكدا على العلاقات المتنامية التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية الباراغواي.

وأشار سموه إلى حرص دولة الإمارات على العمل مع جمهورية الباراغواي الصديقة لاستثمارالفرص المتاحة كافة لتعزيز أطر التعاون والعمل المشترك بما يدعم الأولويات التنموية للبلدين وخططتهما لتحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام.

حضر اللقاء ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.